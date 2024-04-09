Атака на Полтавщину: з'явилися фото наслідків

Зазнали пошкоджень гуртожиток та ще три будинки навколо

Станом на 23.00 відомо про десятьох постраждалих та одну загиблу людину

Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді постраждало 10 людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За даними Суспільного, внаслідок влучання неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

5 фото На весь екран







фото: Суспільне Полтава

Станом на 23.00 відомо про десятьох постраждалих та одну загиблу людину. Двох дітей госпіталізували, вони не у тяжкому стані. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Нагадаємо, увечері 8 квітня в Полтавській громаді пролунали вибухи. Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Як повідомлялося, російські загарбники 8 квітня вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі.

Як повідомлялося, сьогодні вдень в низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголошували повітряну тривогу. Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.