Британія і Франція домовилися збільшити постачання озброєнь для України

Лідери країн обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема постачання боєприпасів, безпілотників та засобів ППО

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели розмову та домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

«Лідери погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити перемоги Росії в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, включаючи збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони для ЗСУ», ‒ йдеться у повідомленні.

Також Сунак і Макрон чекають на майбутню зустріч Європейської політичної спільноти, яка відбудеться у Великій Британії.

Вони зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів. Зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організованою злочинністю.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен та президент Франції Еммануель Макрон після спільної зустрічі підтвердили готовність підтримувати Україну й надалі.

Як повідомлялося, очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності. Про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі.