Україна навчилася збивати реактивні дрони РФ: Зеленський показав новий удар по «Герані» (відео)

Служба безпеки України за допомогою нового вітчизняного дрона-перехоплювача вже вдруге за добу уразила російський реактивний безпілотник

Служба безпеки України продемонструвала високу ефективність новітніх вітчизняних розробок, вже вдруге за день знищивши російський реактивний безпілотник за допомогою нового українського дрона-перехоплювача. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, чергову успішну операцію провели бійці військової контррозвідки СБУ, які точним ударом уразили російський реактивний дрон «Герань-5».

⚡️Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон «Герань-5» – Зеленський pic.twitter.com/naqXWRxWZE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2026

«Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон «Герань-5». Дякую воїнам СБУ за влучність. Слава Україні!», – зазначив президент.

Застосування власних дронів-перехоплювачів дозволяє Україні ефективно нейтралізовувати швидкісні повітряні цілі ворога та економити дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 17 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне збиття реактивного шахеда українськими дронами-перехоплювачами під час випробувань. Тоді глава держави заявив, що Україна планує масштабувати нову технологію для протидії російським повітряним загрозам.

Раніше журналісти показали, що ховається всередині нового російського реактивного шахеда. Безпілотник оснащений китайським реактивним двигуном TG-2000 та може розвивати швидкість до 500 км/год, підійматися на висоту до 8 км і долати понад 700 км. Через високу швидкість та висоту польоту такі дрони складніше перехоплювати засобами української ППО.

Також з'ясувалося, що російські оператори можуть керувати дроном у режимі реального часу. Він має камеру з денним і нічним каналами та систему, яка ускладнює його придушення засобами РЕБ.