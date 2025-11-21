Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News

Пропозицію з 28 пунктів було сформовано між Стівом Віткоффом та Кирилом Дмитрієвим без участі Європи та України

Україна та Європа не можуть відкинути пропозицію Трампа повністю, оскільки це може ще більше погіршити відносини з США

Видання Sky News опублікувало аналіз, в якому йдеться про мирний план адміністрації Дональда Трампа, що складається з 28 пунктів і був розроблений без участі України та Європи. Цей план, за словами аналітиків, фактично відображає російські вимоги і передбачає значні поступки від Києва, передає «Главком».

За даними Sky News, план Трампа передбачає передачу частини Донбасу Росії, скорочення чисельності української армії та обмеження її можливостей щодо далекобійної зброї. Крім того, за умовами цього плану, іноземні миротворчі сили не зможуть діяти на території України після підписання угоди.

Ідея мирного плану з'явилася в розпал складної ситуації для України, коли країна зазнає масштабних атак і стикається з політичною кризою. Однак, навіть попри значні суперечності, Україна та Європа не можуть відкинути пропозицію Трампа повністю, оскільки це може ще більше погіршити відносини з США.

Sky News зазначає, що хоч план і викликає обурення в Україні, він може стати важливим моментом для того, щоб ще раз спробувати переконати Трампа зупинити підтримку Кремля і натиснути на Володимира Путіна для припинення війни.

Аналіз також підкреслює, що, незважаючи на складність та неприязнь до умов плану, Україна і Європа будуть грати на виграш часу, сподіваючись переконати Трампа змінити свою позицію і допомогти в мирному врегулюванні конфлікту, не змушуючи Україну капітулювати.

Що відомо про «мирний план» США щодо російсько-української війни

Американська делегація передала Україні свій план завершення російсько-української війни. Зеленський окреслив американцям принципові позиції України та найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Народний депутат опублікував всі можливі пункти. Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

Американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені.

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися.

За даними The Financial Times, президент США Дональд Трамп встановив президенту України Володимиру Зеленському тижневий дедлайн для підписання мирної угоди з Росією. США хочуть завершити війну в Україні до кінця 2025 року, і планують презентувати мирну угоду в Москві вже до початку грудня.