Трамп очікує, що Зеленський підпише угоду до Дня подяки, що відзначається в США 27 листопада

Президент США Дональд Трамп встановив президенту України Володимиру Зеленському тижневий дедлайн для підписання мирної угоди з Росією. США хочуть завершити війну в Україні до кінця 2025 року, і планують презентувати мирну угоду в Москві вже до початку грудня. Про це повідомляє The Financial Times, передає «Главком».

Видання зазначає, що «мирний план», який розробили США, складається з 28 пунктів і вимагає від України значних поступок. Американська адміністрація заявила, що працює за «агресивним» графіком, і очікує, що Зеленський підпише угоду до Дня подяки, що відзначається в США 27 листопада.

Проте в Офісі президента України зазначають, що деякі пункти цього плану є «червоними лініями», і тому команда Зеленського працює над контропропозиціями для американської сторони. Окрім цього, очікується, що українське громадянське суспільство буде протистояти будь-яким угодам, які сприйматимуться як поступки Росії або капітуляція.

Варто зазначити, що американська делегація передала Україні свій план завершення російсько-української війни. Зеленський окреслив американцям принципові позиції України.

Народний депутат опублікував всі можливі пункти. Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

До слова, американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці.

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головне завдання для Росії – це безумовне досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції».