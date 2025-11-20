У Вашингтоні американці розпочали масові протести з вимогою імпічменту Трампа

Головний мітинг протесту «Усунення режиму» відбудеться 22 листопада у Вашингтоні

20 листопада у Вашингтоні американці розпочали акції протесту під назвою «Усунення режиму». Вони вимагають імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

Зазначається, що протест має пройти «перед вікнами президента США», американці вимагатимуть імпічменту та усунення Трампа з посади. «Акція відбувається на тлі зростаючого невдоволення адміністрацією. Минулого місяця понад 7 млн американців взяли участь у маршах «Без королів» після історично довгого припинення роботи уряду», – йдеться у матеріалі.

Відомо, що стартовий протест відбувся 19 листопада, у четвер. Активісти вирушили на «рекордне лобіювання імпічменту». До маршу навіть приєднався член Палати представників Ел Ґрін, який відомий своєю критикою Дональда Трампа.

У Вашингтоні американці розпочали акції протесту під назвою «Усунення режиму» фото: Facebook/Fear and Loathing: Closer to the Edge

У п’ятницю організатори протесту планують провести тренінги для лобістів, мітинг ветеранів та комедійний вечір. Головний мітинг активісти планують провести у суботу біля Меморіалу Лінкольна, де будуть виступати гурти Dropkick Murphys та Earth to Eve. «Ми розважимося, але це не заради розваги. Ми хочемо змінити траєкторію подій у країні. Нас має бути стільки, щоб нас неможливо було ігнорувати», – заявили організатори акції.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. За минулі вихідні федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Масові депортації та жорсткий контроль імміграції залишаються одним із ключових напрямків внутрішньої політики президента США Дональда Трампа. Від початку його каденції імміграційні рейди посилилися як у великих демократичних містах, так і у консервативних сільських районах.