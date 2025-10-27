Орбан їде до Трампа говорити про російську нафту

США вимагають від Угорщини припинити імпорт російської нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, якого цитує Bloomberg.

Зазначається, що цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа. «За необхідності прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні», – каже Сійярто.

За словами дипломата, зустріч Орбана і Трампа запланована на другу половину наступного тижня, однак точної дати ще не визначено.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

До слова, після запровадження санкцій Росія продає нафту зі знижками, переважно Китаю та Індії. Зараз ціни падають через зменшення світового попиту та нові обмеження США проти російських перевізників. Падіння вартості Urals нижче $50 за барель скорочує прибутки російського бюджету.