Угорщина влаштувала жорсткий прийом послу Росії: подробиці

glavcom.ua
Посол Росії Євген Станіславов виходить з будівлі МЗС Угорщини 14 травня 2026 рік
фото: АР
Міністерство закордонних справ Угорщини викликало на килим посла РФ після обстрілу Закарпаття

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан провела жорстку розмову з російським послом у Будапешті Євгеном Станіславовим, під час якої прямо заявила, що атака РФ по Закарпаттю є абсолютно неприйнятною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільниці закордонного відомства у соцмережі і агенцію АР.

Дипломатичний демарш Будапешта став миттєвою реакцією на масований російський обстріл західного регіону України, що відбувся напередодні, 13 травня.

За інформацією журналістів, зустріч очільниці угорського МЗС та російського дипломата тривала близько 30 хвилин. Аніта Орбан чітко дала зрозуміти представнику країни-агресора, що удари поблизу кордонів країни-члена НАТО та в безпосередній близькості до місць компактного проживання етнічних угорців ставлять під загрозу безпеку всього регіону.

«Я сказала послу РФ, що для Угорщини абсолютно неприйнятно те, що вони зараз атакують Закарпаття, де проживає угорська меншина… Я наголосила, що Росія має зробити все для негайного припинення вогню та якнайшвидшого мирного й тривалого завершення війни», – повідомила глава закордонного відомства Угорщини у соцмережах.

Російський уряд не робив жодних публічних заяв щодо цього виклику. Коли посол виходив з будівлі Міністерства закордонних справ на березі Дунаю, активіст крикнув йому угорською мовою: «Товаришу, все скінчено!»

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону. «Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття», – наголосив Петер Мадяр. Напередодні очільниця закордонного відомства висловила «глибоке засудження» обстрілу та уточнила, що угорській владі достеменно відомо про щонайменше п’ять ударів російськими дронами по території Закарпаття.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів. За словами глави держави, увесь день російські війська запускають хвилі «шахедів», зокрема цілеспрямовано до областей, які найближче до кордонів країн НАТО.

Раніше зазначалось, що 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький. До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

