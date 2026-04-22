Перемир'я чи пастка: Іран відреагував на заяву Трампа

Іванна Гончар
Іран не повірив у перемир’я Трампа і заговорив про загрозу
Іран запідозрив США у підготовці удару під прикриттям перемир’я

В Ірані жорстко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу, передає «Главком».

«Продовження перемир’я з боку Трампа не має жодного сенсу. Сторона, що програла, не може диктувати умови. Продовження блокади нічим не відрізняється від бомбардувань і має отримати військову відповідь», – йдеться у заяві.

Крім того, там підозрюють, що США просто тягнуть час. «Це може бути спроба виграти час для раптового удару», – сказав радник.

Водночас у Тегерані заявляють, що зараз ситуація грає на їхню користь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Президент США оголосив про продовження перемир’я до завершення переговорного процесу.

«Ми продовжимо режим припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана і переговори не завершаться», – додав американський президент.

