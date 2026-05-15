Угорщина спрямує компенсаційні виплати ексміністрам уряду Орбана на дитячий будинок в Україні

glavcom.ua
фото: Getty Images
Угорські міністри та їхні заступники мають право на виплати, пропорційні до часу перебування на посаді

Компенсаційні виплати при звільненні, які належать міністрам уряду колишнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, будуть передані дитячому будинку в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чинного главу угорського уряду Петера Мадяра, якого цитує TVP.

Після завершення терміну повноважень угорські міністри та їхні заступники мають право на виплати, пропорційні до часу перебування на посаді. Мадяр зазначив, що для ексміністрів загальна сума компенсацій становила 350 млн форинтів (970 тис. євро), а разом із виплатами для заступників вона сягнула майже 1 млрд форинтів (2,8 млн євро).

Мадяр звинуватив колишнього прем'єр-міністра та членів його партії «Фідес» у тому, що вони через корупцію та кумівство загнали країну в борги. Новий прем'єр вказав на стрімке зростання державного боргу до майже 75% ВВП та інфляцію у 26%, тоді як олігархи, за його словами, заробили десятки мільярдів форинтів на державних контрактах.

«Я закликаю міністрів, які зруйнували нашу країну та завели її в борги, навіть не думати про те, щоб брати ці гроші. З огляду на той стан, у якому вони залишили країну, це найменше, що вони можуть зробити – не брати десятки мільйонів форинтів вихідної допомоги», – каже він.

За рішенням угорського уряду, гроші підуть на благодійність – дитячому будинку в Україні, який розташований у селі, де переважно проживає угорська меншина України. Зазначається, що попередній уряд країни погодився на цей крок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирішив скасувати режим надзвичайного стану, який діяв у країні протягом кількох років та був запроваджений урядом Віктора Орбана через загрозу війни. Режим надзвичайного стану в Угорщині було вперше введено під час пандемії Covid-19. Уряд Орбана продовжив його дію, аргументуючи це повномасштабною війною Росії проти України та необхідністю оперативного ухвалення рішень.

