Угорщина: майбутній міністр повторив свій вірусний танець (відео)

Саме цей танець Гегедуш уперше виконав ще в ніч парламентських виборів

Жолт Гегедуш затанцював просто на сходах парламенту

В Угорщині під час інавгурації нового прем’єр-міністра Петера Мадяра, один із головних кандидатів на посаду міністра охорони здоров’я в новому уряді Жолт Гегедуш повторив свій вірусний танець із рухами «повітряної гітари» просто на сходах угорського парламенту, пише «Главком».

Відео швидко розлетілося соцмережами та стало одним із символів святкової атмосфери у Будапешті.

Zsolt Hegedus, the leading candidate for health minister in Hungary's new government, recreated his viral dance complete with air guitar moves on parliament steps as tens of thousands gathered in Budapest for Peter Magyar's inauguration as prime minister https://t.co/bvmvNMY9aU pic.twitter.com/VTuHIWElub — Reuters (@Reuters) May 9, 2026

Саме цей танець Гегедуш уперше виконав ще в ніч парламентських виборів, святкуючи перемогу опозиції та падіння багаторічного уряду Віктора Орбана. Тоді ролик став вірусним в угорських соцмережах і приніс політику неочікувану популярність.

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.