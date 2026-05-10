Угорщина: майбутній міністр повторив свій вірусний танець (відео)
Жолт Гегедуш затанцював просто на сходах парламенту
В Угорщині під час інавгурації нового прем’єр-міністра Петера Мадяра, один із головних кандидатів на посаду міністра охорони здоров’я в новому уряді Жолт Гегедуш повторив свій вірусний танець із рухами «повітряної гітари» просто на сходах угорського парламенту, пише «Главком».
Відео швидко розлетілося соцмережами та стало одним із символів святкової атмосфери у Будапешті.
Саме цей танець Гегедуш уперше виконав ще в ніч парламентських виборів, святкуючи перемогу опозиції та падіння багаторічного уряду Віктора Орбана. Тоді ролик став вірусним в угорських соцмережах і приніс політику неочікувану популярність.
Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.
Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.
