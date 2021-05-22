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    Джамала назвала трьох фаворитів фіналу «Євробачення-2021»

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    Джамала була переможницею &laquo;Євробачення-2016&raquo; - Джамала назвала трьох фаворитів фіналу «Євробачення-2021»

    Джамала була переможницею «Євробачення-2016»

    Фото: Reuters

    За словами Джамали, вона у фіналі вболіватиме за український гурт Go_A, проте за результатами півфіналів визначила для себе трьох фаворитів

    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі. Про це повідомляє «Life Сьогодні».

    За словами Джамали, вона у фіналі вболіватиме за український гурт Go_A, проте за результатами півфіналів визначила для себе трьох фаворитів.

    «Звичайно ж, я всім серцем вболіваю за Україну, за Go_A. Вони для мене поза конкуренцією і, я точно знаю, вони відчувають підтримку кожного з нас. Мені дуже сподобалася Дестіні Чукуньєре, яка представляє Мальту. Енергійна і крута! Хочу відзначити відмінного вокаліста зі Швейцарії Гьона Мухаррема. І, звичайно ж, я закохана в гурт з Ісландії Gagnamagnið. Вони чарівні! Впевнена, це може спрацювати», – сказала Джамала.

    Як відомо, фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбудеться в нідерландському Роттердамі о 22:00 22 травня, можна подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

    До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Джамала Євробачення музика конкурс Україна
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    Джамала назвала трьох фаворитів фіналу «Євробачення-2021»