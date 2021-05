Український гурт Go_A влаштував у фіналі «Євробачення» ефектне шоу: відео виступу

Представник України на «Євробаченні-2021» гурт Go_A виступив у гранд-фіналі із піснею «Шум», влаштувавши неабияке шоу на сцені.

Гурт Go_A вийшов на сцену під 19 номером у фінальній частині конкурсу «Євробачення 2021» у Роттердам.

Пісня «Шум», як і саме шоу українців, не залишили нікого байдужими, зібравши гучні оплески.

That's the first time Ukraine has sung entirely in Ukrainian at #Eurovision, and wasn't it just lovely.