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    Український гурт Go_A влаштував у фіналі «Євробачення» ефектне шоу: відео виступу

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    Пісня &laquo;Шум&raquo;, як і саме шоу українців, не залишили нікого байдужими, зібравши гучні оплески - Український гурт Go_A влаштував у фіналі «Євробачення» ефектне шоу: відео виступу
    Пісня «Шум», як і саме шоу українців, не залишили нікого байдужими, зібравши гучні оплески
    Скріншот з відео

    Гурт Go_A виступив у фіналі під номером 19

    Представник України на «Євробаченні-2021» гурт Go_A виступив у гранд-фіналі із піснею «Шум», влаштувавши неабияке шоу на сцені.

    Гурт Go_A вийшов на сцену під 19 номером у фінальній частині конкурсу «Євробачення 2021» у Роттердам.

    Пісня «Шум», як і саме шоу українців, не залишили нікого байдужими, зібравши гучні оплески.

    Як відомо, фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбувається в нідерландському Роттердамі, можна подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

    Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.

    До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення музика конкурс Україна
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    Український гурт Go_A влаштував у фіналі «Євробачення» ефектне шоу: відео виступу