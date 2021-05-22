Український гурт Go_A влаштував у фіналі «Євробачення» ефектне шоу: відео виступу
Гурт Go_A виступив у фіналі під номером 19
Представник України на «Євробаченні-2021» гурт Go_A виступив у гранд-фіналі із піснею «Шум», влаштувавши неабияке шоу на сцені.
Гурт Go_A вийшов на сцену під 19 номером у фінальній частині конкурсу «Євробачення 2021» у Роттердам.
UKRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE! #Eurovision pic.twitter.com/T4qPQchEM6— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Пісня «Шум», як і саме шоу українців, не залишили нікого байдужими, зібравши гучні оплески.
That's the first time Ukraine has sung entirely in Ukrainian at #Eurovision, and wasn't it just lovely.— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Як відомо, фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбувається в нідерландському Роттердамі, можна подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.
Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.
До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.
Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.