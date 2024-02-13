На Волині викрито банду із десятками тонн контрафактної побутової хімії (фото)

Підробку під виглядом оригіналу реалізували через Інтернет за цінами нижче ринкових

Зловмисники завдали збитків правовласникам торгових марок у розмірі 1,5 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області викрили організовану злочинну групу з восьми осіб, які виготовляли фальсифіковані пральні та мийні засоби.

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Слідством встановлено, що житель Луцького району для виготовлення та продажу нелегальної продукції залучив співучасників. Разом вони придбали устаткування та сировину, необхідні для виготовлення пральних засобів, тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів. Підпільне виробництво пральних засобів організували в орендованому приміщенні.

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На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Надалі під виглядом оригіналу товар продавали через Інтернет за цінами нижче ринкових. Реалізовували побутову хімію гуртом та в роздріб. Співробітники БЕБ провели низку обшуків та вилучили понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії.

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Орієнтовні збитки завдані компаніям правовласникам торгових марок становлять 1,5 млн грн. Наразі фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет.