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На Волині викрито банду із десятками тонн контрафактної побутової хімії (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Волині викрито банду із десятками тонн контрафактної побутової хімії (фото)
Підробку під виглядом оригіналу реалізували через Інтернет за цінами нижче ринкових
фото: Бюро економічної безпеки

Зловмисники завдали збитків правовласникам торгових марок у розмірі 1,5 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області викрили організовану злочинну групу з восьми осіб, які виготовляли фальсифіковані пральні та мийні засоби.

Слідством встановлено, що житель Луцького району для виготовлення та продажу нелегальної продукції залучив співучасників. Разом вони придбали устаткування та сировину, необхідні для виготовлення пральних засобів, тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів. Підпільне виробництво пральних засобів організували в орендованому приміщенні.

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На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Надалі під виглядом оригіналу товар продавали через Інтернет за цінами нижче ринкових. Реалізовували побутову хімію гуртом та в роздріб. Співробітники БЕБ провели низку обшуків та вилучили понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії.

Орієнтовні збитки завдані компаніям правовласникам торгових марок становлять 1,5 млн грн. Наразі фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет. 

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Теги: слідство Бюро економічної безпеки України Волинська область

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