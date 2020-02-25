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    Коронавірус в Італії: кількість жертв зросла до 11

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    Коронавірус в Італії: кількість жертв зросла до 11

    Число випадків зараження зросло до 322

    Загальна кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, в Італії зросла до 11 людей

    Про це повідомляє The Guardian.

    Три летальні випадки зафіксовані в найбільш постраждалому регіоні - Ломбардії. Всім трьом було за 80.

    У місті Тревізо від коронавірусу померла 76-річна жінка.

    Таким чином, кількість померлих від коронавірусу в Італії досягла 11. Число випадків зараження зросло до 322.

    Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    Швейцарія Італія хвороби жінка вірус коронавірус
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