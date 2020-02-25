Коронавірус в Італії: кількість жертв зросла до 11



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Число випадків зараження зросло до 322

Загальна кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, в Італії зросла до 11 людей

Про це повідомляє The Guardian.

Три летальні випадки зафіксовані в найбільш постраждалому регіоні - Ломбардії. Всім трьом було за 80.

У місті Тревізо від коронавірусу померла 76-річна жінка.

Таким чином, кількість померлих від коронавірусу в Італії досягла 11. Число випадків зараження зросло до 322.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.