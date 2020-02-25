Коронавірус в Італії: кількість жертв зросла до 11
Число випадків зараження зросло до 322
Загальна кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, в Італії зросла до 11 людей
Про це повідомляє The Guardian.
Три летальні випадки зафіксовані в найбільш постраждалому регіоні - Ломбардії. Всім трьом було за 80.
У місті Тревізо від коронавірусу померла 76-річна жінка.
Таким чином, кількість померлих від коронавірусу в Італії досягла 11. Число випадків зараження зросло до 322.
Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.
Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.
Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.
Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.