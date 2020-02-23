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    У світі

    Спалах коронавірусу: у китайській провінції Хубей за добу померли 96 осіб

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    Загальна смертність від епідемії досягла 2 364 випадків - Спалах коронавірусу: у китайській провінції Хубей за добу померли 96 осіб
    Загальна смертність від епідемії досягла 2 364 випадків

    Всього в світі на коронавірус захворіли 78 тис. 583 людей

    В китайській провінції Хубей епідемія коронавірусу забрала життя 96 громадян, збільшивши статистику смертності від захворювання в країні до 2 тис. 345 осіб.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    «Провінція Хубей, епіцентр нового спалаху коронавірусу, повідомила про 630 нових підтверджених випадків вірусної інфекції і 96 нових смертельних випадків в суботу», - поінформувала провінційна комісія охорони здоров'я в неділю.

    Згідно з останньою доповіддю, загальна кількість підтверджених випадків зараження в провінції сягнула 64 тис. 084 чоловік.

    Всього в світі на коронавірус захворіли 78 тис. 583 людей, загальна смертність від епідемії досягла 2 364 випадків. Натомість від коронавірусної інфекції зуміли вилікуватися 20 тис. 863 громадян.

    До слова, у трьох росіян із лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус.

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

    Також в Ухані жінка без симптомів коронавірусу заразила п’ятьох родичів.

    здоров'я Китай смерть епідемія вірус
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