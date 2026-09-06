Україна готувала аеропорт для Віткоффа і Кушнера. Зеленський розкрив деталі

Через російські удари американські спецпосланці не змогли прибути до України літаком

Україна готувалася прийняти спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в аеропорту, однак через російські удари вони не змогли прибути літаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«На жаль, росіяни показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватися літаком, хоча ми все підготували, наші аеропорти працюють», – заявив Зеленський.

Віткофф і Кушнер уперше прибули до України вдень 6 вересня. Замість літака американські представники дісталися країни потягом. На залізничному вокзалі їх зустріли керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Згодом президент України Володимир Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Києві.

Напередодні, 5 вересня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Під час зустрічі Путін заявив, що ситуація, яку сторонам належить обговорити, є «непростою», а контакти з американськими представниками назвав корисними. Віткофф подякував російському диктатору за зустріч та назвав спілкування з ним однією з «найкращих і найбільш пам'ятних історій» у своєму житті.