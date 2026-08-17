Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Чи вистачить Європі важелів у переговорах щодо України?

Місце за столом переговорів не дають за заслуги. Його отримує той, хто здатен щось зі столу забрати, якщо його туди не покличуть. Європа зараз перевіряє, чи є в неї таке щось.

15 серпня New York Times із посиланням на пʼятьох європейських посадовців написала, що Німеччина, Франція і Британія напрацьовують власний формат переговорів щодо України. Не замість американського – поруч із ним, такий, де європейці фізично присутні.

Париж і Берлін ведуть, Лондон рухається обережніше, щоб не псувати відносини з Трампом. Польщу, Італію та скандинавів мають консультувати, ЄС – тримати в курсі. Причина, яку в дипломатії вголос не називають, у переказі газети звучить прямо: у трьох столицях бояться, що Вашингтон і Москва домовляться через їхні голови.

Показова тут не сама ідея, а її таймінг. 1 серпня Марко Рубіо сказав в ефірі Fox News, що найближчими тижнями США спробують зʼясувати, чи вдасться відновити переговори між сторонами. 4 серпня Зеленський підтвердив, що Київ розраховує на активність Віткоффа і Кушнера саме в серпні. Американський трек ожив – і за два тижні європейці почали будувати конструкцію, у якій їм гарантовано є стілець. Це реакція не на Путіна. Це реакція на союзника.

Свою присутність європейці обґрунтовують переліком внесків: ми фінансуємо оборону України, ми даватимемо післявоєнні гарантії безпеки, у нас лежать заморожені російські активи, ми ухвалили двадцять один санкційний пакет. Один зі співрозмовників NYT сформулював ще точніше: ми не можемо покладатися винятково на інших у тлумаченні російських сигналів.

Перелік чесний. Двадцять перший пакет ЄС ухвалив двадцять третього липня – банки, криптосервіси, тіньовий флот. Близько двохсот десяти мільярдів євро активів російського центробанку лежать переважно в бельгійському Euroclear. На папері це найсильніша позиція з усіх, що є в гравців навколо цієї війни, крім самих воюючих.

Тільки між «мати ресурс» і «мати важіль» пролягає різниця, якої політичний реалізм не пробачає. Ресурс стає важелем лише тоді, коли власник готовий ним ризикнути. Активи лежать четвертий рік і досі не перетворені на репараційний кредит, бо ризик відповіді Москви сконцентрований на одній країні – Бельгії, і вона цілком раціонально не хоче нести його сама.

8 серпня Аннегрет Крамп-Карренбауер, Наталі Луазо і Далип Сінгх запропонували вихід: передати активи в управління новій структурі ЄС, залишивши формальним власником російський центробанк. Сама поява такої пропозиції – визнання того, що гроші, які бояться пустити в хід, за столом не рахуються.

Друга слабкість – мандат. Е3 претендує говорити від Європи, не маючи на це доручення Європи. У тому ж матеріалі сказано просто: малі держави на кордоні з Росією, балтійські країни й Угорщина, не вірять, що Париж і Берлін представлятимуть їхні інтереси.

Червневий епізод із Антоніу Коштою показав, як це працює на практиці: керівник його апарату вийшов на контакт із високопосадовцем РФ, і 19 червня премʼєр Естонії Крістен Міхал публічно назвав ініціативу хибною, додавши, що ЄС не може брати на себе роль посередника. Бельгієць Барт де Вевер Кошту, навпаки, підтримав. Європа не має спільної позиції навіть щодо того, чи можна з Москвою розмовляти взагалі.

Українська позиція тут була сформульована раніше за європейську. 8 червня в Лондоні, на зустрічі зі Стармером, Макроном і Мерцом у форматі Е3 плюс Україна, Зеленський сказав, що Європа має бути за столом переговорів, – і одразу назвав ціну входу: внески в PURL і антибалістичні перехоплювачі. Логіка проста: хто платить за небо, той має право говорити про умови. Два місяці по тому європейці почали робити рівно те, про що йшлося.

Москва відреагувала передбачувано: заступник глави МЗС РФ Галузін звинуватив три країни в тому, що вони підштовхують Україну воювати далі. Самі ж європейські посадовці оцінюють, що Путін наразі не зацікавлений у змістовній розмові, а переговори в їхніх прогнозах зсуваються аж на осінь 2027-го – якщо до того часу російська армія не візьме Донбас.

Тобто формат готують не під переговори, які ось-ось почнуться. Його готують під переговори, яких може не бути ще півтора року. І це якраз нормально: страховку купують заздалегідь, інакше вона не страховка.

Для України тут одна практична річ. Європейський формат вартий рівно стільки, скільки Європа готова покласти на стіл у момент торгу, – не в заявах, а в рішеннях, які болять. Заморожені активи, санкційний контур, перехоплювачі, гарантії. Поки цей ресурс лежить недоторканим, він виглядає солідно і не важить нічого.

Питання, на яке чесної відповіді поки немає: чи зʼявиться в Берліна, Парижа й Лондона політична готовність витратити своє – до того, як за столом почнуть ділити наше.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія Європа Україна переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із 2022 року з продажу в Росії зникло близько 600 найменувань книжок через цензурні причини
Російське видавництво зацензурувало автобіографію Папи Франциска
Сьогодні, 03:07
Найдорожче знання України різко подорожчало
Український досвід подорожчав. Чи встигнемо продати його США?
15 серпня, 21:03
Швейцарія обмежила соцдопомогу українцям
Одна з країн Європи ухвалила нові правила виплат українцям
11 серпня, 08:27
У Києві та низці областей оголосили відбій загрози балістики
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала кілька хвилин
7 серпня, 01:09
Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру
Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру
6 серпня, 17:16
Внаслідок удару будівлю торговельного центру охопив вогонь
У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо
26 липня, 07:43
Андрій Ісаєнко поділився планами на майбутнє
Відомий український актор розкрив суму своєї зарплатні під час війни
21 липня, 15:04
Військовий аеродром «Халіно» російські окупанти активно використовують для базування винищувальної авіації
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»
21 липня, 14:45
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перший етап реформи оплати праці у сфері культури
Зарплати працівникам культури зростуть: на скільки і коли
17 липня, 23:01

Ігор Петренко

Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?
Місце за столом переговорів треба заслужити. Чи готова Європа ризикнути заради України?
Чому Путін не сідає за стіл переговорів
Чому Путін не сідає за стіл переговорів
Український досвід подорожчав. Чи встигнемо продати його США?
Український досвід подорожчав. Чи встигнемо продати його США?
Конфлікт Маска та Польщі. У чому головний ризик для України
Конфлікт Маска та Польщі. У чому головний ризик для України
Для чого російські дрони завітали до Румунії
Для чого російські дрони завітали до Румунії
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори
Коли Путін сяде за стіл переговорів: три вирішальні фактори

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua