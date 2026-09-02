Акції «Аерофлоту» впали після попередження Зеленського

Російський перевізник зазнав падіння котирувань на тлі заяви президента України

Акції російського «Аерофлоту» впали більш ніж на 5% після попередження президента України Володимира Зеленського про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Московської біржі.

Близько 20:40 за московським часом котирування «Аерофлоту» знизилися на 5,11% – до мінімуму 30,36 рубля за акцію. На Московській біржі цінні папери компанії торгуються під тикером AFLT.

Падіння відбулося невдовзі після вечірнього звернення Зеленського. Президент попередив міжнародні авіакомпанії, страховиків та інших учасників авіаринку про зростання небезпеки польотів над Росією.

«Російське небо стає повністю небезпечним», – заявив Зеленський. Він наголосив, що Україна не загрожує цивільним літакам, водночас українські дрони з'являтимуться в російському небі настільки регулярно, що авіакомпаніям доведеться це враховувати. Раніше «Главком» писав про попередження Зеленського авіакомпаніям щодо польотів над Росією.

Фінансові проблеми «Аерофлоту»

Для російського перевізника падіння котирувань відбулося на тлі вже наявних фінансових проблем. За даними Reuters, чистий прибуток «Аерофлоту» у другому кварталі 2026 року скоротився на 76% у річному вимірі – до 11,4 млрд рублів. Виручка компанії за цей період зросла лише на 1,8%, до 228,6 млрд рублів, а скоригований показник EBITDA зменшився на 14%.

На ситуацію в російській авіації також впливають санкції. Раніше «Главком» повідомляв, що через обмеження російські авіакомпанії стикаються з дефіцитом запасних частин, старінням літаків та зростанням витрат на технічне обслуговування. Росія продовжує використовувати старі літаки на тлі проблем із флотом.

«Аерофлот» є публічною компанією, акції якої допущені до торгів на Московській біржі. Біржа вказує для них тикер AFLT та зазначає, що цінні папери належать до першого рівня лістингу

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що російська влада готує продаж 23,76% акцій «Аерофлоту». За даними української розвідки, санкції, дефіцит запчастин і проблеми з авіаційним флотом створюють додаткові труднощі для російського перевізника.