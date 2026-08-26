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Білорусь розгорнула масштабне військове будівництво поблизу України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Білорусь розгорнула масштабне військове будівництво поблизу України
Білорусь будує військовий об'єкт для перекидання техніки біля України
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Новий об'єкт матиме окрему залізничну колію на 60 вагонів та платформу для швидкого розвантаження важкої військової техніки

У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою, пристосованою для приймання військових ешелонів та розвантаження колісної й гусеничної техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруську службу «Радіо Свобода».

Інформація про новий військовий об'єкт міститься у проєктній документації, яку отримала Спільнота залізничників Білорусі. В офіційних документах об'єкт має назву «Будівництво полігону в Гомельській області». Замовником проєкту вказано «Військовий проектний інститут». Залізничну інфраструктуру для нового військового об'єкта проєктують поблизу села Якимівка.

Білорусь зводить новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою поблизу українського кордону
Білорусь зводить новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою поблизу українського кордону
фото: Громада залізничників Білорусі

Проєкт передбачає будівництво окремої під'їзної залізничної колії, розрахованої на 60 вагонів. Крім того, планується облаштування спеціальної вантажної платформи з пандусом.

Така інфраструктура дозволить безпосередньо з військових ешелонів розвантажувати важку колісну та гусеничну техніку. Точне місце розташування нового полігону наразі невідоме.

Водночас із кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нового військового об'єкта. Ймовірно, на його території планують розмістити 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі.

Цей підрозділ білоруська влада створила у 2025 році. Формування нової бригади офіційно пояснювали необхідністю «посилення південного сектору» та захистом від нібито можливих загроз з боку України.

На державних кадастрових картах Білорусі східна частина нового об'єкта позначена як «військове містечко». Західна частина отримала позначення «навчально-тактичне поле».

У червні 2026 року повідомлялося, що будівництво частини об'єктів нового військового містечка вже завершено. Наразі роботи продовжуються, зокрема ведеться будівництво залізничних колій.

Окрема залізнична інфраструктура суттєво розширить можливості нового військового об'єкта. Колія, розрахована на 60 вагонів, дозволить приймати великі військові ешелони, а платформа з пандусом – безпосередньо розвантажувати доставлену залізницею техніку.

Будівництво відбувається у Гомельській області, яка межує з Україною. Саме через територію Білорусі у лютому 2022 року російські війська наступали на північ України та Київ.

Нагадаємо, раніше увагу до ситуації навколо Білорусі привернули події на її кордоні з Латвією. 20 серпня латвійські прикордонники в районі Краслави затримали 28 осіб, які незаконно перетнули державний кордон із білоруського боку.

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Теги: Білорусь залізниця Україна кордон

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