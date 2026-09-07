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Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Україна отримала понад 4,7 тис. одиниць енергообладнання з початку року
У регіони вже направили 3 305 генераторів, 257 трансформаторів та 190 одиниць іншого енергетичного обладнання
фото: з відкритих джерел

Міжнародні партнери передали Україні тисячі генераторів і сотні трансформаторів

Понад 4,7 тис. одиниць обладнання для енергетичної інфраструктури надійшло в Україну від міжнародних партнерів від початку 2026 року. Серед переданого – генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство енергетики.

Загалом за цей період зі складів гуманітарного хабу в регіони направили 589 вантажів. Їхня загальна вага становила 5,6 тис. тонн.

До регіонів зі складів хабу відправили 3 305 генераторів, 257 трансформаторів та 190 одиниць обладнання для виробництва електроенергії й забезпечення теплопостачання – блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.

Майже 5000 одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року
Майже 5000 одиниць енергетичного обладнання надійшло до України з початку року
mev.gov.ua

Поставки продовжуються. Україна очікує ще 767 генераторів, 266 трансформаторів та 123 одиниці іншого обладнання, серед якого котли, БМК і КГУ. Допомогу українській енергетиці надають держави та міжнародні партнери. Серед них – країни ЄС, США, Канада, Японія, Швейцарія, Норвегія, Велика Британія, Туреччина, Китай, а також Австрія, Азербайджан, Бельгія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія, Франція, Філіппіни, Швеція, Чехія та Польща.

До передачі обладнання також долучилися UNICEF/WASH, Міжнародна організація з міграції, PFRU та Volvo.

Міжнародні партнери передали Україні 4 736 одиниць енергетичного обладнання
Міжнародні партнери передали Україні 4 736 одиниць енергетичного обладнання
mev.gov.ua

Від березня 2022 року за сприяння Міненерго Україна отримала вже 2 557 гуманітарних вантажів для енергетичного сектору. Їхня загальна вага перевищила 32,5 тис. тонн, із яких понад 29,5 тис. тонн уже розподілили між регіонами.

З початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надала 41 країна. Серед донорів – Австрія, Азербайджан, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Південна Корея, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Філіппіни, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія, ОАЕ, Болгарія, Туреччина та Китай.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українці почали активніше готуватися до можливих перебоїв з електроенергією: наприкінці серпня продажі генераторів зросли на 7%, павербанків – на 13%.

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Теги: Міненерго Україна генератор когенерація

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