Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)

Українські військові здійснили унікальну операцію, повністю зруйнувавши міст на окупованій частині Херсонської області за допомогою безпілотників. Це перший відомий випадок, коли дронова операція призвела до повного знищення мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

Повідомляється, що місію провели ще на початку 2025 року, але досі про неї не повідомляли. Міст перетинав притоку Дніпра під назвою Конка, був критично важливою ціллю.

Протягом тривалого часу українські сили намагалися знищити споруду ракетними ударами, проте конструкція виявилася надто міцною для зовнішніх влучань.

Це перший відомий випадок, коли дронова операція призвела до повного знищення мосту.

Завдання виконав 426-му полк безпілотних систем морської піхоти. Протягом двох місяців на початку 2025 року військові використовували британські вантажні безпілотники Malloy T-150. Замість того, щоб бити по полотну зверху, дрони залітали під конструкцію мосту.

«Мости відносно легко знищити знизу, але вони спроектовані так, що ззовні є надзвичайно міцними», – пояснив командир полку полковник Олексій Булахов.

Завдяки точним вкидам вибухівки у вразливі опори та внутрішні конструкції, міст було повністю виведено з ладу.

«Главком» писав, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів.

Варто зауважити, що нейтралізація «Славянина» стала фінальним етапом системного знищення поромного сполучення агресора. Нагадаємо, що раніше, у березні 2026 року, українські розвідники вже вивели з ладу інший ключовий пором – «Авангард», а «Славянину» тоді було завдано суттєвих пошкоджень.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ.