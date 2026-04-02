Головна Країна Політика
search button user button menu button

glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Отримав вирок і втратив мандат. Із Верховної Ради вибув ще один депутат
Федір Христенко зайшов до Ради від ОПЗЖ
фото: УНІАН

Федора Христенка визнано винним у державній зраді

Позафракційний народний депутат Федір Христенко, обраний у 2019 році від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», втратив мандат. Як повідомляє «Главком», відповідні зміни сьогодні було внесено на офіційному сайті парламенту.

Датою вибуття з Верховної Ради вказано 3 лютого 2026 року. Підстава для втрати мандата – пункт 2 частини 2 статті 81 Конституції України («Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього»).

дані: сайт парламенту

Загалом, за час каденції Верховної Ради IX скликання (з кінця серпня 2019 року) вибуло 66 нардепів. Депутатські мандати на підставі вироку суду втратили «слуга» Андрій Одарченко (засуджено за хабар) і представник депгрупи «Відновлення України» – Анатолій Гунько (отримав сім років тюрми).

Станом на 2 квітня 2026 року, у Верховній Раді налічується 392 депутати.

Варто наголосити: втрату депутатського мандата Христенком «Главком» прогнозував ще у лютому. Тоді виданню з власних джерел у правоохоронних органах стало відомо, що вирок стосовно обранця набрав чинності. На початку грудня 2025 року Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини народного депутата Федора Христенка. Йому інкримінувалися державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживання впливом. Текст вироку засекречено у судовому реєстрі у зв’язку із заходами безпеки.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2025 року українські спецслужби повернули з Об'єднаних Арабських Еміратах в Україну народного депутата Федора Христенка, який перед тим перебував у розшуку.

За даними слідства, Федір Христенко покинув Україну за десять днів до вторгнення Росії (14 лютого 2022 року). Вказівку виїхати за кордон нардеп отримав  від представників Росії, які тримали з ним контакт, починаючи з осені 2014 року.

Вже у березні 2022 року представники вищого політичного керівництва РФ доручили нардепу Христенку продовжувати збирати важливу інформацію про стан суспільно-політичних відносин в Україні, а також про перебіг міжнародних відносин за участю України.

У серпні 2024 року і лютому 2025 року Федір Христенко зустрівся з російським куратором у Туреччині. Під час бесіди нардеп передав ворогу інформацію про стан та перебіг суспільно-політичних відносин в Україні; поінформував про позиції президента України, інших високопосадовців України у перемовинах з представниками інших держав щодо врегулювання війни, у тому числі в сфері надання допомоги Україні задля відсічі збройної агресії РФ.

Теги: депутат державна зрада Опозиційна платформа — За життя вирок Верховна Рада війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua