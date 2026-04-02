Отримав вирок і втратив мандат. Із Верховної Ради вибув ще один депутат

Федора Христенка визнано винним у державній зраді

Позафракційний народний депутат Федір Христенко, обраний у 2019 році від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя», втратив мандат. Як повідомляє «Главком», відповідні зміни сьогодні було внесено на офіційному сайті парламенту.

Датою вибуття з Верховної Ради вказано 3 лютого 2026 року. Підстава для втрати мандата – пункт 2 частини 2 статті 81 Конституції України («Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього»).

дані: сайт парламенту

Загалом, за час каденції Верховної Ради IX скликання (з кінця серпня 2019 року) вибуло 66 нардепів. Депутатські мандати на підставі вироку суду втратили «слуга» Андрій Одарченко (засуджено за хабар) і представник депгрупи «Відновлення України» – Анатолій Гунько (отримав сім років тюрми).

Станом на 2 квітня 2026 року, у Верховній Раді налічується 392 депутати.

Варто наголосити: втрату депутатського мандата Христенком «Главком» прогнозував ще у лютому. Тоді виданню з власних джерел у правоохоронних органах стало відомо, що вирок стосовно обранця набрав чинності. На початку грудня 2025 року Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини народного депутата Федора Христенка. Йому інкримінувалися державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживання впливом. Текст вироку засекречено у судовому реєстрі у зв’язку із заходами безпеки.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2025 року українські спецслужби повернули з Об'єднаних Арабських Еміратах в Україну народного депутата Федора Христенка, який перед тим перебував у розшуку.

За даними слідства, Федір Христенко покинув Україну за десять днів до вторгнення Росії (14 лютого 2022 року). Вказівку виїхати за кордон нардеп отримав від представників Росії, які тримали з ним контакт, починаючи з осені 2014 року.

Вже у березні 2022 року представники вищого політичного керівництва РФ доручили нардепу Христенку продовжувати збирати важливу інформацію про стан суспільно-політичних відносин в Україні, а також про перебіг міжнародних відносин за участю України.

У серпні 2024 року і лютому 2025 року Федір Христенко зустрівся з російським куратором у Туреччині. Під час бесіди нардеп передав ворогу інформацію про стан та перебіг суспільно-політичних відносин в Україні; поінформував про позиції президента України, інших високопосадовців України у перемовинах з представниками інших держав щодо врегулювання війни, у тому числі в сфері надання допомоги Україні задля відсічі збройної агресії РФ.