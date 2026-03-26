Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прикордонники знищили унікальну ціль окупантів за $600 тис. (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Система противника забезпечувала цифровий зв’язок між передовою та командними пунктами
фото: скриншот з відео

Орієнтовна вартість техніки – $600 тис.

Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили рідкісну рухому радіорелейну станцію зв’язку Р-416Г-МС на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ця сучасна система окупантів забезпечувала цифровий зв’язок між передовою та командними пунктами.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Вперше її зафіксували у 2018 році. Орієнтовна вартість такої техніки – $600 тис. Наразі відомо лише про один підтверджений факт ураження Р-416Г-МС – у червні 2024 року», – наголошує ДПСУ.

До слова, у ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області на Виборгському суднобудівному заводі було уражено корабель російських окупантів

Зокрема, у ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили у Криму колону пускових установок «Бастіон-М», яка рухалась до позицій. Унаслідок влучних ударів знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «Циркон», ще один «Бастіон» зазнав ушкоджень. 

Теги: окупанти Держприкордонслужба війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця
Прикордонники знищили унікальну ціль окупантів за $600 тис. (відео)
Пишаюся кожним: Буданов привітав нацгвардійців з їх Днем
Сирський побував на півдні та розповів про бої за населені пункти (фото)
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено чотири області
У Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових всеукраїнської мережі Recovery: фото
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua