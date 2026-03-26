Прикордонники знищили унікальну ціль окупантів за $600 тис. (відео)

Прикордонники підрозділу «Фенікс» знищили рідкісну рухому радіорелейну станцію зв’язку Р-416Г-МС на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ця сучасна система окупантів забезпечувала цифровий зв’язок між передовою та командними пунктами.

«Вперше її зафіксували у 2018 році. Орієнтовна вартість такої техніки – $600 тис. Наразі відомо лише про один підтверджений факт ураження Р-416Г-МС – у червні 2024 року», – наголошує ДПСУ.

До слова, у ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області на Виборгському суднобудівному заводі було уражено корабель російських окупантів.

Зокрема, у ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили у Криму колону пускових установок «Бастіон-М», яка рухалась до позицій. Унаслідок влучних ударів знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «Циркон», ще один «Бастіон» зазнав ушкоджень.