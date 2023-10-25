25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено лаятися, сваритися та лихословити

25 жовтня, День військового капелана в Україні, Всесвітній день виробників піци, Міжнародний день художника, Всесвітній день опери. Віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія.

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День військового капелана в Україні

25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана. Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства. Святителя Мартина Милостивого вважають засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів.

Військові капелани в Україні виконують важливу роль. Словом і вчинком, порадою й увагою, добротою та співчуттям вони оберігають душі бійців, зцілюючи їхні невидимі рани. Вони є не лише духовною, а й психологічною підтримкою для бійців. Їх зброя – Слово Господнє. Своїми проповідями капелани зцілюють душі та зміцнюють у воїнів віру в Господа.

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Всесвітній день виробників піци

Всесвітній день виробників піци або Всесвітній день піцайоло (World Pizza Makers Day) відзначають 25 жовтня. Це особливе свято, присвячене одній з найулюбленіших страв у світі та майстрам, що її готують. Від галасливих вулиць Неаполя до жвавих міст Сполучених Штатів піца пройшла довгий шлях, завоювавши серця і смакові рецептори мільйонів людей.

Міжнародний день художника

25 жовтня світ відзначає Міжнародний день художника (International Artist Day).

Історія International Artist Day почалася у 2004 році. Святкувати цю подію запропонував відомий канадський художник Кріс Мак-Клюр, що пише полотна у стилі романтичного реалізму. Свято було започатковане, щоб підкреслити внесок художників у культурний розвиток суспільства, розповісти людству про те, що емоції та відчуття можна передавати за допомогою малюнків.

Всесвітній день опери

25 жовтня у різних країнах відзначають Всесвітній день опери (World Opera Day), що поєднує митців та шанувальників оперного мистецтва.

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Це нове свято виникло у 2019 році. Дата проведення обрана невипадково – 25 жовтня народилися Жорж Бізе та Іоганн Штраус. Сумісна ініціатива святкування належить організаціям Опери Європи, Опери Америки та Опери Латинської Америки. Ідея була підтримана всіма провідними культурними інституціями світу.

Святкування проводиться, щоб долучити людство до прекрасного, підвищити зацікавленість суспільства оперним мистецтвом та його цінностями.

Яке сьогодні релігійне свято

25 жовтня в церковному календарі – день пам’яті ченця Печерського монастиря Мартирія. Він отримав пост диякона за дотримання суворого посту та душевну чистоту. Вмів творити різні дива. Його святе ім'я згадують у сьомій пісні канону преподобним Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити цього дня

Не дозволяється їсти хліб, інакше наступного року хліба не буде.

Не можна жінкам плакати в подушку, адже тоді неприємності зберігатимуться ще деякий час.

Заборонено лаятися, сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

На деревах все ще багато листя – зима буде затяжною;

Випало багато снігу – чекайте на хороший урожай озимих;

Завиває вітер – негода буде триматися ще кілька днів;

Ворони повсідалися на нижні гілки – до сильного вітру;

Туман вранці – до відлиги.

Пам’ятні події 25 жовтня

1586 рік – шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;

1839 рік – у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;

1921 рік – розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 рік – курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90%, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;

1938 рік – створюють Національну спілку художників України;

1948 рік – в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;

1962 рік – Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки демонструє фотографії радянських ракет на Кубі;

1978 рік – американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1992 рік – на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;

2015 рік – відбуваються місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі;

2018 рік – випуск культового коміксу про Бетмена, «Бетмен: Довгий Гелловін», українською;

2022 рік – вступає на посаду новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка.