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    «Укрзалізниця» призначила сім евакуаційних рейсів на 20 квітня

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; евакуювала з небезпечних регіонів країни понад 3,5 млн українців<br /><br /> - «Укрзалізниця» призначила сім евакуаційних рейсів на 20 квітня

    «Укрзалізниця» евакуювала з небезпечних регіонів країни понад 3,5 млн українців

    фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватися

    «Укрзалізниця» на 20 квітня призначила сім рейсів для евакуації населення. Про це йдеться на сайті перевізника.

    Графік потягів:

    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
    • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський;
    • 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;
    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.

    Проте «Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватися.

    Евакуаційні рейси є безоплатними. Пріоритет надається дітям, жінкам, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток – для великих та агресивних тварин. Громіздкі речі можуть не дозволити взяти через брак місця.

    На евакуаційних рейсах немає харчування у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів. Ділянки, де можлива ворожа активність, поїзд проходить із вимкненим світлом і на зниженій швидкості.

    Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.

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    «Укрзалізниця» призначила сім евакуаційних рейсів на 20 квітня