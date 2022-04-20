«Укрзалізниця» призначила сім евакуаційних рейсів на 20 квітня
«Укрзалізниця» евакуювала з небезпечних регіонів країни понад 3,5 млн українців
«Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватися
«Укрзалізниця» на 20 квітня призначила сім рейсів для евакуації населення. Про це йдеться на сайті перевізника.
Графік потягів:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський;
- 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.
Проте «Укрзалізниця» попереджає, що точний час відправлення може змінюватися.
Евакуаційні рейси є безоплатними. Пріоритет надається дітям, жінкам, літнім людям. У потяг можна брати тварин, виняток – для великих та агресивних тварин. Громіздкі речі можуть не дозволити взяти через брак місця.
На евакуаційних рейсах немає харчування у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів. Ділянки, де можлива ворожа активність, поїзд проходить із вимкненим світлом і на зниженій швидкості.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.