Уряд підготував план заходів до Дня Незалежності



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День Незалежності у Києві, 24 серпня 2018 року Фото Станіслава Груздєва, Главкома

День незалежності України в Києві пройде без параду, але з двома маршами

Уряд затвердив план заходів до відзначення 28-й річниці Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Кабміна.

Згідно з планом, стартують заходи 23 серпня у День державного прапора України.

На 24 серпня заплановано проведення урочистих заходів за участю органів влади, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства і громадськості. Відбудеться покладання квітів до пам'ятників та могил видатних діячів України, борців за незалежність країни, загиблим учасникам Революції гідності та антитерористичної операції. Також заплановано проведення інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів.

У закордонних дипломатичних установах святкування річниці планується за участю української діаспори.

Як повідомлялося, на День Незалежності буде два окремих марші. Добровольці та ветерани пройдуть Хрещатиком після маршу, що планує провести влада.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.

Раніше повідомлялося, що вже понад дев’ять тисяч ветеранів зареєструвалися на марш у День Незалежності.

Рух Маршу розпочнеться від парку імені Т. Г. Шевченка о 9:00. Колона пройде до Бессарабської площі, звідки буде слідувати по Хрещатику. О 9:30 колона вирівняє лад біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан і почати формування для заключної частини. О 10:50 формування буде закінчено. Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини Маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою.

Після завершення молебня там же відбудеться концерт, організований «Музичним батальйоном».

Також у Львові пройде національний телевізійний проект «Українська пісня». Крім того у Львові проведуть Марш нескорених на День незалежності.

Так, о 09.00 год. учасники зустрічаються на Личаківському кладовищі. Там вшанують загиблих Героїв за волю й незалежність України. Опісля вирушать до Військового госпіталю, що на вул. Личаківській, 26. В госпіталі проведуть тематичний флешмоб для підтримки воїнів, а також принесуть пораненим бійцям смаколиків. Відтак, вирушать до Гарнізонного храму, що на вул. Театральній, 11. Там отці служитимуть Службу за здоров’я усіх захисників України, тож усі долучаться до спільної молитви.

Учасники ходи нестимуть плакати із зображенням Героїв Небесної Сотні, світлини бійців, які захищають Україну, а також світлини поранених і загиблих бійців.