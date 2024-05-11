В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих

Потяг прямував з Буенос-Айреса до північного передмістя

Триває слідство, чому порожній вагон опинився на рейках

У столиці Аргентини Буенос-Айресі потяг з пасажирами зіткнувся з порожнім вагоном, який стояв на колії, і зійшов з рейок. Унаслідок аварії відомо про щонайменше 90 людей травмованих, повідомляє АР.

Зокрема, вранці потяг прямував з Буенос-Айреса до північного передмістя, коли врізався у пустий вагон і зійшов з рейок на мосту в районі Палермо.

Потяг прямував з Буенос-Айреса до північного передмістя фото з соцмереж

За словами влади, поки що не зрозуміло, чому порожній вагон опинився на рейках. Наразі проводиться розслідування. Мер Буенос-Айреса Хорхе Макрі, який прибув на місце аварії, заявив, що у влади «недостатньо інформації про технічні причини аварії».

Міська служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники допомогли 90 людям, які опинилися під уламками поїзда. Десятки постраждалих отримали допомогу на місці події, а 30 пасажирів були доправлені до лікарень.

Поки що не зрозуміло, чому порожній вагон опинився на рейках фото з соцмереж

Рух на залізничній лінії було призупинено на час проведення заходів.

Як повідомлялося, рейсовий автобус і швидкий поїзд зіткнулися в селі Берендєєво Ярославської області.

До слова, «Укрзалізниця» почала будувати європейську колію «Чоп-Ужгород». Це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.