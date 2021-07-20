У Чернівцях чоловік випав із восьмого поверху й вижив (відео)

Чоловіка передали медикам, під наглядом яких він перебуватиме

У Чернівцях із восьмого поверху будинку, що на вулиці Хотинській, випав чоловік. У польоті він зачепився за супутникову антену своєї сусідки, що живе на сьомому поверсі. З рятівної антени «мандрівника» зняли патрульні поліцейські. Про це повідомляє агентство новин АСС.

«Вчора, близько другої години ночі інспектори отримали виклик на вулицю Хотинську. Жінка повідомила, що на її супутниковій антені сидить незнайомий чоловік», – йдеться у повідомленні.

Патрульні, які відреагували на виклик, допомогли чоловіку дістатися квартири. Врятований пояснив, що під час розпивання спиртних напоїв зі своєю співмешканкою вони почали сваритися. Згодом він випав із вікна восьмого поверху, приземлившись на антену сусідки. Чоловіка передали медикам, під наглядом яких він перебуватиме.

Додамо, що в четвер, 1 липня, на Вацлава Гавела в Києві чоловік випав з вікна житлового будинку.

Нагадаємо, 24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.