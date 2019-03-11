Найбільша кількість загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії з Кенії та Канади
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Українців на борту ефіопського літака не було
При катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airline в Ефіопії, яка відбулася 10 березня, загинули 157 осіб, зокрема громадяни 35 країн. Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, в авіакомпанії назвали національності пасажирів і співробітника служби безпеки, які загинули в авіакатастрофі:
- Кенія - 32
- Канада - 18
- Ефіопія - 9
- Китай - 8
- Італія - 8
- США - 8
- Франція - 7
- Великобританія - 7
- Єгипет - 6
- Німеччина - 5
- Індія - 4
- Словаччина - 4
- Австрія - 3
- Росія - 3
- Швеція - 3
- Ізраїль - 2
- Марокко - 2
- Польща - 2
- Іспанія - 2
- Бельгія - 1
- Джібуті - 1
- Індонезія - 1
- Ірландія - 1
- Мозамбік - 1
- Норвегія - 1
- Руанда - 1
- Саудівська Аравія -1
- Судан - 1
- Сомалі - 1
- Сербія - 1
- Того - 1
- Уганда - 1
- Ємен - 1
- Непал - 1
- Нігерія - 1
- Один пасажир подорожував з паспортом ООН
За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадян України не було на борту літака, що потрапив у катастрофу в Ефіопії.
Серед загиблих вчений і письменник Піус Адесанми, який був директором Інституту африканських досліджень Карлтонського університету. Університет Оттави повідомив, що він був серед 19 канадців, загиблих в аварії. Словацький законодавець Антон Хрнко повідомив, що його дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала були серед загиблих.
Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.
Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.
В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.
Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітників Організації Об'єднаний Націй.
Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, що останнім часом швидко зростає. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.