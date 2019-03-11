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    У світі

    Найбільша кількість загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії з Кенії та Канади

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    Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines - Найбільша кількість загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії з Кенії та Канади
    Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines

    Українців на борту ефіопського літака не було

    При катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airline в Ефіопії, яка відбулася 10 березня, загинули 157 осіб, зокрема громадяни 35 країн. Про це повідомляє CNN.

    Як зазначається, в авіакомпанії назвали національності пасажирів і співробітника служби безпеки, які загинули в авіакатастрофі:

    • Кенія - 32
    • Канада - 18
    • Ефіопія - 9
    • Китай - 8
    • Італія - 8
    • США - 8
    • Франція - 7
    • Великобританія - 7
    • Єгипет - 6
    • Німеччина - 5
    • Індія - 4
    • Словаччина - 4
    • Австрія - 3
    • Росія - 3
    • Швеція - 3
    • Ізраїль - 2
    • Марокко - 2
    • Польща - 2
    • Іспанія - 2
    • Бельгія - 1
    • Джібуті - 1
    • Індонезія - 1
    • Ірландія - 1
    • Мозамбік - 1
    • Норвегія - 1
    • Руанда - 1
    • Саудівська Аравія -1
    • Судан - 1
    • Сомалі - 1
    • Сербія - 1
    • Того - 1
    • Уганда - 1
    • Ємен - 1
    • Непал - 1
    • Нігерія - 1
    • Один пасажир подорожував з паспортом ООН

    За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадян України не було на борту літака, що потрапив у катастрофу в Ефіопії.

    Серед загиблих вчений і письменник Піус Адесанми, який був директором Інституту африканських досліджень Карлтонського університету. Університет Оттави повідомив, що він був серед 19 канадців, загиблих в аварії. Словацький законодавець Антон Хрнко повідомив, що його дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала були серед загиблих.

    Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив

    Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

    В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

    Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітників Організації Об'єднаний Націй.

    Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, що останнім часом швидко зростає. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.

     

     

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