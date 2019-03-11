Найбільша кількість загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії з Кенії та Канади



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Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines

Українців на борту ефіопського літака не було

При катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airline в Ефіопії, яка відбулася 10 березня, загинули 157 осіб, зокрема громадяни 35 країн. Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, в авіакомпанії назвали національності пасажирів і співробітника служби безпеки, які загинули в авіакатастрофі:

Кенія - 32

Канада - 18

Ефіопія - 9

Китай - 8

Італія - 8

США - 8

Франція - 7

Великобританія - 7

Єгипет - 6

Німеччина - 5

Індія - 4

Словаччина - 4

Австрія - 3

Росія - 3

Швеція - 3

Ізраїль - 2

Марокко - 2

Польща - 2

Іспанія - 2

Бельгія - 1

Джібуті - 1

Індонезія - 1

Ірландія - 1

Мозамбік - 1

Норвегія - 1

Руанда - 1

Саудівська Аравія -1

Судан - 1

Сомалі - 1

Сербія - 1

Того - 1

Уганда - 1

Ємен - 1

Непал - 1

Нігерія - 1

Один пасажир подорожував з паспортом ООН

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадян України не було на борту літака, що потрапив у катастрофу в Ефіопії.

Серед загиблих вчений і письменник Піус Адесанми, який був директором Інституту африканських досліджень Карлтонського університету. Університет Оттави повідомив, що він був серед 19 канадців, загиблих в аварії. Словацький законодавець Антон Хрнко повідомив, що його дружина Бланка, син Мартін і дочка Міхала були серед загиблих.

Нагадаємо, 10 березня пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. На борту було 157 людей. Ніхто не вижив.

Аварія трапилася в районі ефіопського міста Бішофту (Дебре-Зейт, знаходиться приблизно в 40 км на південний схід від Аддіс-Абеби). Літак вилетів з аеропорту о 08:38 за місцевим часом, о 8:44 зв'язок з ним був втрачений.

В результаті авіакатстрофи загинула родина словацького депутата Антона Грнка.

Внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який виконував рейс з Аддіс-Абеби (Ефіопія) у Найробі (Кенія), загинули 19 співробітників Організації Об'єднаний Націй.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, що останнім часом швидко зростає. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.