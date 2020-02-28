В Ісландії заявили про перший випадок коронавірусу



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Чоловік нещодавно повернувся з Північної Італії

Хворого ізолювали у спецбоксі в університетській лікарні Ісландії

В Ісландії підтверджений коронавірус у 50-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Північної Італії.

Про це заявили в Управлінні охорони здоров'я, повідомляє The Reykjavik Grapevine.

«Ісландець у віці понад 50 років перебуває в ізоляції в госпіталі Ландспіталі після отримання позитивного результату тесту на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший підтверджений випадок коронавірусу в Ісландії.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік нещодавно повернувся з Північної Італії.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

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