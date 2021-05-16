У мережі зʼявилося відео повені у вагоні «Укрзалізниці»

Пасажири потягу Рахів-Одеса скаржаться на затоплений водою вагон

Пасажири потягу Рахів-Одеса виклали в мережі відео потоків води всередині одного з плацкартних вагонів. Як запевняє автор відео Андрій Мрига, вагон затопило через проіржавілу трубу.

«Моделюю ситуацію. Я прямую потягом 026, третій вагон. При різкому поштовху у вагоні тріскає труба, яка вже давно прогнила. Сморід невимовний. І замість того щоб нас тимчасово перемістити в сусідній вагон, вони тут... миють. Серйозно? А нам ще їхати, що найменше 5 годин», – пише він.

Воду у вагоні вичерпували віниками

Також на відео видно, що провідники намагаються вичерпувати воду швабрами та віниками.

«Але винним зроблять чергового по вагону як завжди, бо це його вагон», – припускає Андрій Мрига.

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Після аварії «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці.