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    У мережі зʼявилося відео повені у вагоні «Укрзалізниці»

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    Пасажири вагону ховалися від потоків води на лавах - У мережі зʼявилося відео повені у вагоні «Укрзалізниці»

    Пасажири вагону ховалися від потоків води на лавах

    Фото: facebook/amryha

    Пасажири потягу Рахів-Одеса скаржаться на затоплений водою вагон

    Пасажири потягу Рахів-Одеса виклали в мережі відео потоків води всередині одного з плацкартних вагонів. Як запевняє автор відео Андрій Мрига, вагон затопило через проіржавілу трубу.

    «Моделюю ситуацію. Я прямую потягом 026, третій вагон. При різкому поштовху у вагоні тріскає труба, яка вже давно прогнила. Сморід невимовний. І замість того щоб нас тимчасово перемістити в сусідній вагон, вони тут... миють. Серйозно? А нам ще їхати, що найменше 5 годин», – пише він.

    Воду у вагоні вичерпували віниками

    Воду у вагоні вичерпували віниками

    Також на відео видно, що провідники намагаються вичерпувати воду швабрами та віниками.

    «Але винним зроблять чергового по вагону як завжди, бо це його вагон», – припускає Андрій Мрига.

    Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

    Після аварії «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці.

    Теги: Одеса Укрзалізниця аварія перевезення
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