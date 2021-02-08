Внаслідок зсуву ґрунту в Одесі постраждав дитячий майданчик

Обвал стався на вулиці Генуезькій

В Одесі земля з ділянки між двома будівлями, на який знаходився дитячий майданчик, зсунулася у підземний паркінг, який будується поряд.

Зсув ґрунту стався між двома новобудовами на Гагаринському плато, повідомляють одесити у Facebook-групі «Одеса без цензури».

Обвал стався між житловими комплексами «Арк Спа» и «Родос» на вулиці Генуезькій. Подібні обвали ґрунту не новинка для Одеси. Нагадаємо, в жовтні 2020 року двоє будівельників опинилися під завалою на будівельному майданчику житлового комплексу на вулиці Сахарова 5 в Одесі. У вересні того ж року невеликий зсув ґрунту стався на частині схилу в одеській Аркадії біля будівництва, яке веде ТОВ «Перлина», зупиненого суддями. Забудовник планував звести тут чотири 12-поверхові будівлі з підземним паркінгом на 552 автомобіля. При цьому, будівництво велося під виглядом берегоукріплювальних робіт, а висотки забудовник намагався видати за об'єкти рекреації.

В червні 2020 року невеликий зсув ґрунту стався на 13-й станції Великого Фонтану між будівельним майданчиком «Гефеста» «Каліпсо» та новобудовою - житловим комплексом «Магніт». Йдеться про будівництво, щодо якого Одеський окружний адміністративний суд 12 травня розпочав провадження за позовом до департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради. Позивач вимагає визнати протиправними та скасувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеса, 13-та станція Великого Фонтану (район пляжу «Курортний»).

Раніше повідомлялося, що внаслідок обвалу стіни будинку в Одесі, постраждала пам'ятка архітектури