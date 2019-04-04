  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В МВС заявили, що готові охороняти дебати на «Олімпійському»

    • Розсилка
    <p>&laquo;Підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на Olympic NSC під час президентських дебатів&raquo;, - зазначили в міністерстві</p> - В МВС заявили, що готові охороняти дебати на «Олімпійському»

    «Підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на Olympic NSC під час президентських дебатів», - зазначили в міністерстві

    Фото: Facebook Артема Шевченка

    «Стадіон так стадіон. Не вперше», - підкреслив керівник прес-служби МВС Артем Шевченко

    Нацполіція, Державна служба із надзвичайних ситуацій і Нацгвардія готові гарантувати безпеку на стадіоні НСК «Олімпійський» під час дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

    Про це написав керівник прес-служби МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

    «Стадіон так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Відтак підрозділи МВС України: а саме Національна поліція України із ДСНС України і Національна гвардія України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на Olympic NSC під час президентських дебатів», - зазначив він.

    «І хай переможе сильніший. Тільки вболівальникам з обох команд - поводитися чемно і правопорядок не порушувати», - додав Шевченко.

    Як відомо, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. За Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців).

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Напередодні кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

    У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

    Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

    Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

    Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».

    Читайте також статтю:
    Читайте також
    Національна поліція України ЦВК Петро Порошенко МВС вибори ДСНС Нацгвардія Володимир Зеленський президент стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ