В МВС заявили, що готові охороняти дебати на «Олімпійському»



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«Підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на Olympic NSC під час президентських дебатів», - зазначили в міністерстві Фото: Facebook Артема Шевченка

«Стадіон так стадіон. Не вперше», - підкреслив керівник прес-служби МВС Артем Шевченко

Нацполіція, Державна служба із надзвичайних ситуацій і Нацгвардія готові гарантувати безпеку на стадіоні НСК «Олімпійський» під час дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Про це написав керівник прес-служби МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

«Стадіон так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Відтак підрозділи МВС України: а саме Національна поліція України із ДСНС України і Національна гвардія України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на Olympic NSC під час президентських дебатів», - зазначив він.

«І хай переможе сильніший. Тільки вболівальникам з обох команд - поводитися чемно і правопорядок не порушувати», - додав Шевченко.

Як відомо, Центральна виборча комісія вранці 4 квітня порахувала усі 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня. За Володимира Зеленського проголосували 30,24% (5 713 825 виборців), за Порошенка - 15,95% (3 014 523 виборців).

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Напередодні кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Натомість «Олімпійський» заперечив проведення дебатів на стадіоні.

У БПП відповіли на заклик Зеленського: Порошенко не буде зустрічатись на стадіоні.

Петро Порошенко влаштував у Telegram голосування щодо дебатів із Зеленським.

Суспільне телебачення має технічну можливість провести трансляцію з НСК «Олімпійський», але «слово за ЦВК».

Порошенко заявив, що «дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах», але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».