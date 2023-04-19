Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра

Повітряна тривога в регіонах тривала понад дві години

Увечері, 18 квітня, сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.

Про це повідомляється на сторінці повітряного командування «Схід».

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Зазначається, що в районі Запоріжжя сили ППО знешкодили 6 безпілотників, а ще один збили в околицях Дніпра.

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Повітряна тривога в Запорізький області пролунала о 19:36 і тривала 3 години.

«Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі «бляшанки» сьогодні (18 квітня) успішно приземлені», – написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

У Дніпрі повітряну тривогу оголосили о 20:41. Вона тривала до 22:05.

Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

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Нагадаємо, триває 420-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.