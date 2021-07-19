В ОРЛО – дефіцит питної води

Окупанти подають її по графіку, але подекуди люди по кілька днів без води

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксували гострий дефіцит питної води. Окупанти критично обмежили постачання питної води населенню ОРЛО. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції окупованих територій.

«На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак, за наявною інформацією, воно відсутнє по декілька діб поспіль», – повідомили у відомстві.

В окупованому Хрустальному питну воду подають 1-2 рази на тиждень або через день, залежно від району міста.

А на території населених пунктів Голубівське, Донецьке, Кіровськ постачання питної води відбувається тільки раз на тиждень. В окупованій Кадіївці питну воду подають частково раз на 2-3 дні.

Ситуацію на окупованих територіях можна прирівняти до геноциду. «Окупаційні режими РФ продовжують зухвало порушувати всі норми міжнародного та міжнародного гуманітарного права, нехтують забезпеченням базових потреб людей та, по суті, здійснюють геноцид», – заявили в міністерстві.

Аномальна спека може катастрофічно погіршити якість води в ОРЛО.

Мінреінтеграції вже неодноразово інформувало, що з грудня 2019 року окупаційні адміністрації Рф обмежують споживання води, а їхні дії критично впливають на якість питої води на непідконтрольній Україні території.

Зокрема, внаслідок тривалого неконтрольованого скидання окупаційними адміністраціями неочищених стоків шахт у водосховища, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів у Волинцівському питному водосховищі, що розташоване у Донецькій області, перевищено у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, а цинку – майже у 4 рази.

Нагадаємо, у порівнянні з 2020 роком гуманітарна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі набагато погіршилася. Жителям окупованих територій треба надати доступ до вакцин від коронавірусу.

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