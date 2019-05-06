В РФ проведуть позапланову перевірку «Аерофлоту» після катастрофи Superjet



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Літак Superjet-100 «Аерофлоту» після пожежі в аеропорту «Шереметьєво»

Ространснагляд проведе три позапланові перевірки після авіакатастрофи в аеропорту «Шереметьєво»

В Росії проведуть позапланові перевірки «Аерофлоту», аеропорту «Шереметьєво» і Державної корпорації з організації повітряного сполучення після авіакатастрофи з літаком SSJ-100, що сталася в неділю в «Шереметьєво».

Про це йдеться в повідомленні Ространснагляду на сайті відомства.

«Оперативним штабом, створеним у зв'язку з авіапригодою в «Шереметьєво», прийнято рішення про проведення Ространснаглядом трьох позапланових перевірок. Відомство перевірить ПАТ «Аерофлот», літак якого здійснив аварійну посадку, АТ «Міжнародний аеропорт Шереметьєво» і ФГУП «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» на предмет дотримання норм повітряного законодавства в галузі забезпечення безпеки польотів».

Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

Слідство розглядає різні версії події

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.