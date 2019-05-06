  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В РФ проведуть позапланову перевірку «Аерофлоту» після катастрофи Superjet

    • Розсилка
    Літак Superjet-100 &laquo;Аерофлоту&raquo; після пожежі в аеропорту &laquo;Шереметьєво&raquo; - В РФ проведуть позапланову перевірку «Аерофлоту» після катастрофи Superjet
    Літак Superjet-100 «Аерофлоту» після пожежі в аеропорту «Шереметьєво»

    Ространснагляд проведе три позапланові перевірки після авіакатастрофи в аеропорту «Шереметьєво»

    В Росії проведуть позапланові перевірки «Аерофлоту», аеропорту «Шереметьєво» і Державної корпорації з організації повітряного сполучення після авіакатастрофи з літаком SSJ-100, що сталася в неділю в «Шереметьєво».

    Про це йдеться в повідомленні Ространснагляду на сайті відомства.

    «Оперативним штабом, створеним у зв'язку з авіапригодою в «Шереметьєво», прийнято рішення про проведення Ространснаглядом трьох позапланових перевірок. Відомство перевірить ПАТ «Аерофлот», літак якого здійснив аварійну посадку, АТ «Міжнародний аеропорт Шереметьєво» і ФГУП «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» на предмет дотримання норм повітряного законодавства в галузі забезпечення безпеки польотів».

    Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

    За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

    Слідство розглядає різні версії події 

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

    Дивіться також :
      Читайте також
      Росія авіакатастрофа літак аеропорт авіаперевезення розслідування
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ