В РФ проведуть позапланову перевірку «Аерофлоту» після катастрофи Superjet
-
Розсилка
Ространснагляд проведе три позапланові перевірки після авіакатастрофи в аеропорту «Шереметьєво»
В Росії проведуть позапланові перевірки «Аерофлоту», аеропорту «Шереметьєво» і Державної корпорації з організації повітряного сполучення після авіакатастрофи з літаком SSJ-100, що сталася в неділю в «Шереметьєво».
Про це йдеться в повідомленні Ространснагляду на сайті відомства.
«Оперативним штабом, створеним у зв'язку з авіапригодою в «Шереметьєво», прийнято рішення про проведення Ространснаглядом трьох позапланових перевірок. Відомство перевірить ПАТ «Аерофлот», літак якого здійснив аварійну посадку, АТ «Міжнародний аеропорт Шереметьєво» і ФГУП «Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації» на предмет дотримання норм повітряного законодавства в галузі забезпечення безпеки польотів».
Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.
За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.
Слідство розглядає різні версії події
Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.
Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.
За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.
На борту літака перебували 73 пасажири.
Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.
Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.