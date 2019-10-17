В Росії назвали основну причину смерті пасажирів літака, який розбився в «Шереметьєво»



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За даними СК РФ, внаслідок катастрофи SSJ-100 загинула 41 людина

«Все сталося дуже швидко, більшість людей загинули в кріслах, так і не встигнувши відстебнутися», - повідомив керівник ГУ криміналістики Слідчого комітету РФ

Більшість пасажирів літака SSJ-100, що розбився в травні при посадці в московському аеропорту «Шереметьєво», загинули від диму і вогню, не встигнувши піднятися з крісел.

Про це в інтерв'ю, опублікованому в четвер у газеті «Коммерсант», повідомив керівник головного управління криміналістики Слідчого комітету РФ Зигмунд Ложіс.

«Більшість людей загинуло не від удару, а від вогню і отруєння продуктами горіння. За попередніми даними, небезпечні речовини виділялися при горінні не тільки палива, але і обшивки салону, зробленої із пластику», - сказав Ложіс.

«Все сталося дуже швидко, більшість людей загинули в кріслах, так і не встигнувши відстебнутися, зреагувати на те, що сталося», - зауважив він.

Нагадаємо, 5 травня в Росії повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ, здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

Російський пілот Денис Євдокимов, якому пред’явили звинувачення в загибелі через необережність 41 людини під час посадки літака в аеропорту «Шереметьєво», не визнає свою провину.