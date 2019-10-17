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    В Росії назвали основну причину смерті пасажирів літака, який розбився в «Шереметьєво»

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    <p>За даними СК РФ, внаслідок катастрофи SSJ-100 загинула 41 людина</p> - В Росії назвали основну причину смерті пасажирів літака, який розбився в «Шереметьєво»

    За даними СК РФ, внаслідок катастрофи SSJ-100 загинула 41 людина

    «Все сталося дуже швидко, більшість людей загинули в кріслах, так і не встигнувши відстебнутися», - повідомив керівник ГУ криміналістики Слідчого комітету РФ

    Більшість пасажирів літака SSJ-100, що розбився в травні при посадці в московському аеропорту «Шереметьєво», загинули від диму і вогню, не встигнувши піднятися з крісел.

    Про це в інтерв'ю, опублікованому в четвер у газеті «Коммерсант», повідомив керівник головного управління криміналістики Слідчого комітету РФ Зигмунд Ложіс.

    «Більшість людей загинуло не від удару, а від вогню і отруєння продуктами горіння. За попередніми даними, небезпечні речовини виділялися при горінні не тільки палива, але і обшивки салону, зробленої із пластику», - сказав Ложіс.

    «Все сталося дуже швидко, більшість людей загинули в кріслах, так і не встигнувши відстебнутися, зреагувати на те, що сталося», - зауважив він.

    Нагадаємо, 5 травня в Росії повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ, здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Російський пілот Денис Євдокимов, якому пред’явили звинувачення в загибелі через необережність 41 людини під час посадки літака в аеропорту «Шереметьєво», не визнає свою провину.

    Росія авіакатастрофа літак
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