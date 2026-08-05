У Києві та області погіршилася якість повітря. Влада терміново звернулася до жителів

Передусім попередження стосується людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку й вагітних

Уранці 5 серпня в столиці зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у місті спостерігається підвищена концентрація приземного озону та дрібнодисперсного пилу, інформує «Главком».

Причинами забруднення стали аномальна спека, яка сприяє активному утворенню озону, а також пожежі, що виникли внаслідок нічної ворожої атаки. Через слабкий вітер і високу вологість шкідливі речовини накопичуються у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

Слідкувати за станом якості повітря в режимі реального часу можна на сайті КМДА або у застосунку «Київ Цифровий».

Внаслідок пожеж, спричинених ворожим ударом, у низці населених пунктів Київської області також тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж, у Вишневому, Обухові та Броварах.

За даними Київської обласної військової адміністрації підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу також виявили в Іванкові, Боярці та Василькові. Під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібні тверді частки, які можуть негативно впливати на здоров’я.

Нагадаємо, Уночі проти 5 серпня російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по столиці – ракетами й дронами, після чого вранці у місті зафіксували підвищений рівень забруднення атмосфери. «Главком» зібрав актуальні показники забруднення атмосфери станом на ранок.

Вночі мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку.

Мер столиці повідомив про витік аміаку у Голосіївському районі скриншот

За даними міжнародного моніторингу, найвищі показники індексу якості повітря (AQI) зафіксовано у Броварському районі – 141 одиниця, що відповідає нездоровому рівню забруднення. Також тривожні цифри – у Святошинському районі, де показник сягнув 139.