Дощі та грози повертаються в Україну: погода на 24 липня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 25° тепла

У п'ятницю, 24 липня, в Україні хмарність мінлива, по більшій частині країни очікуються дощі та грози – лише південь залишиться осторонь непогоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі дощі та грози очікуються на заході та сході країни, вдень – по більшій частині України, крім більшості південних областей, які цього разу уникнуть непогоди. Вітер переважно північний, 5–10 м/с – свіжий, але не холодний. Температура вночі 10–15°, на півдні та сході країни до 19°; вдень 21–26°. У Карпатах, де літо завжди відчутно прохолодніше, вночі 5–10°, вдень 12–17°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для західних, Житомирської та Вінницької областей: вдень там очікуються грози, які можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

У п'ятницю, 24 липня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, по Київській області гроза. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 10–15°, вдень 21–26°; у Києві вночі 13–15°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, цього тижня в Україні атмосферні фронти почергово «обирали» різні регіони: спочатку під удар потрапили Одещина та Крим, тепер черга – за заходом та центром країни. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 20–26 липня 2026 року.