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Сонце, літня спека та висока пожежна небезпека: погода в Україні на 31 липня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Сонце, літня спека та висока пожежна небезпека: погода в Україні на 31 липня
фото: glavcom.ua

Погода буде майже ідеальною для відпочинку, однак через спеку та сухе повітря значно зросте ризик виникнення пожеж

Останній день липня принесе в Україну справжню літню спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Так, у п'ятницю, 31 липня, в Україні переважатиме тепла та суха погода, яку формуватиме антициклон – область підвищеного атмосферного тиску. Завдяки надходженню теплого повітря із Західної Європи температура повітря вдень підвищиться до 25–30 градусів, а в західних областях місцями сягне +34°. 

За прогнозом синоптиків, на більшій частині території країни очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с, що сприятиме комфортним погодним умовам.

У нічні години температура повітря становитиме 12–17 градусів тепла. Вдень повітря швидко прогріватиметься під малохмарним небом до 25–30°, а на крайньому заході країни – до 34°.

Прогноз погоди на 31 липня
Прогноз погоди на 31 липня
фото: Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Укргідрометцентру, 31 липня – 2 серпня він переважатиме у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях та в тимчасово окупованому Криму.

Пожежна небезпека на 31 липня
Пожежна небезпека на 31 липня
фото: Укргідрометцентр

Крім того, 1–2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують також у Рівненській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними під час перебування на природі, не розпалювати багаття у лісах і на відкритих територіях, а також не кидати недопалки чи інші предмети, які можуть спричинити займання сухої рослинності. Суха та спекотна погода значно підвищує ризик виникнення та швидкого поширення пожеж.

Нагадаємо, ще вчора схід України перебував під впливом холодного атмосферного фронту з грозами, а 28 липня масштабна негода з градом і шквалами охопила більшість регіонів країни одночасно. Тепер антициклон бере ситуацію під контроль – і обіцяє кілька спокійних днів. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 27 липня – 2 серпня 2026 року

Теги: погода пожежа спека Укргідрометцентр синоптик

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