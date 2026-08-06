Штормове попередження для Києва та області: 7 серпня очікуються град і шквали

У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

Вдень 7 серпня у Києві та області можливі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У п'ятницю, 7 серпня, у Києві та Київській області очікується складна погода: сильна спека вдень зміниться грозовим фронтом із градом та шквальним вітром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Синоптики попереджають, що такі метеоумови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

Погода в Київській області

Ніч мине без опадів, температура повітря становитиме 20-25° тепла. Вдень очікується сильна спека – від 35° до 38°. Водночас удень пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах можливий град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний із переходом на північний, 5–10 м/с.

Погода в Києві

У столиці вночі без опадів, 23-25° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 35° спеки. У денні години в місті очікується короткочасний дощ, гроза, град та шквалистий вітер 15-20 м/с.

Нагадаємо, Український гідрометцентр повідомив «Главкому», що 6 серпня стане піком нинішньої хвилі спеки. У більшості регіонів температура повітря сягатиме +35...+38°C. Уже 7 серпня синоптики прогнозують поступове послаблення спеки, а в другій половині дня в окремих областях очікуються грози та короткочасні дощі.