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Аномальна спека в Європі забрала життя понад 10 тис. людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Аномальна спека в Європі забрала життя понад 10 тис. людей
Екстремальна спека може призвести до смерті через тепловий удар або загострення серцево-судинних та респіраторних захворювань
фото: Reuters

Вчені зазначають, що спекотна хвиля наприкінці червня була б «практично неможливою» без антропогенних змін клімату

Європейські країни зафіксували понад 10 тис. випадків смертності під час рекордної спеки, яка охопила західну частину континенту наприкінці червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з даними, опублікованими EuroMOMO – мережею, що підтримується Європейським центром з профілактики та контролю захворювань та Всесвітньою організацією охорони здоров’я, – переважна більшість із них – понад 9 тис. – припадає на людей віком 65 років і старше. Екстремальна спека може призвести до смерті через тепловий удар або загострення серцево-судинних та респіраторних захворювань, причому люди похилого віку належать до найбільш вразливих груп населення.

«Такий рівень перевищення смертності в цю пору року є нетиповим. Він справді дуже високий. Цю високу надмірну смертність важко пояснити чимось іншим, окрім екстремальної спеки», – заявив Лассе Вестергаард, головний лікар датського Інституту Statens Serum Institut, який координує роботу EuroMOMO.

Вчені зазначають, що спекотна хвиля наприкінці червня була б «практично неможливою» без антропогенних змін клімату, які роблять спекотні хвилі частішими та інтенсивнішими.

Reuters зазначило, що дані з національної статистики у 27 країнах ЄС включали надмірну смертність від усіх причин, а не лише від тих, що пов'язані зі спекою.

До слова, у Німеччині через спеку цього року померли близько 5120 людей. Більшість смертей сталися під час червневої хвилі високих температур, яка більш ніж на тиждень охопила Західну Європу.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: спека Європа смерть

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