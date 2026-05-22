Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

23 травня в деяких областях очікуються грози

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 23 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 23 травня у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, на Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди, що вирувала 22 травня ввечері. Підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на виклики, пов’язані з ускладненням погодних умов. З них 13 – для розчищення повалених вітром дерев, ще два – для відкачування води з підтоплених домоволодінь.

Як повідомлялося, вдень 22 травня Київ накрила потужна злива. Місцеві пабліки повідомляли про числені підтоплення на окремих вулицях.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.