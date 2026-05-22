Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

23 травня в деяких областях очікуються грози

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 23 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 23 травня у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози фото 1

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, на Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди, що вирувала 22 травня ввечері. Підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на виклики, пов’язані з ускладненням погодних умов. З них 13 – для розчищення повалених вітром дерев, ще два – для відкачування води з підтоплених домоволодінь.

Як повідомлялося, вдень 22 травня Київ накрила потужна злива. Місцеві пабліки повідомляли про числені підтоплення на окремих вулицях.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди гроза негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київ насунулась негода
Небо над столицею затягнуло темними хмарами, насувається гроза (фото, відео)
19 травня, 20:18
Зливу супроводжували сильний грім та різкі пориви вітру
У Дніпрі аномальна злива затопила вулиці
17 травня, 18:57
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
Гроза та шквали насуваються на Київ: оголошено жовтий рівень небезпеки
11 травня, 15:57
1 травня стане перехідним днем від холодної до теплішої погоди
Чи чекати тепла на початку травня? Прогноз синоптикині Діденко
30 квiтня, 04:59
Дерево впало на автомобіль швидкої допомоги
Негода в Україні: повалено дерева, розтрощено «швидку» (фото)
24 квiтня, 15:16
Причиною потепління став потужний антициклон
На Європу насувається аномальна спека – Bloomberg
Сьогодні, 15:13

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 23 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози
Негода в Україні 23 травня: які області накриють грози
Прикордонники попередили про можливі затримки на пункті пропуску «Шегині – Медика»
Прикордонники попередили про можливі затримки на пункті пропуску «Шегині – Медика»
Скільки громадян РФ живуть в Україні під час війни? Статистика Державної міграційної служби
Скільки громадян РФ живуть в Україні під час війни? Статистика Державної міграційної служби
Військові затримали «полтавського палія» після погроз терактом
Військові затримали «полтавського палія» після погроз терактом
МАГАТЕ: Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення
МАГАТЕ: Запорізька АЕС опинилася під загрозою повного знеструмлення

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua