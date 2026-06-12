Загадкова аномалія в Атлантиці виявилася попередженням для людства

Зона, яка охолоджується всупереч глобальному потеплінню, може свідчити про наближення критичних змін у світовому кліматі

Вчені з'ясували, чому частина океану продовжила охолоджуватися на тлі глобального потепління та чим це може загрожувати планеті

Міжнародна група вчених встановила причину виникнення загадкової «холодної плями» у Північній Атлантиці, яка вже багато років привертає увагу дослідників. Результати нового аналізу свідчать, що аномалія може бути пов'язана з ослабленням однієї з найважливіших океанічних течій планети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Science Alert.

Причини виникнення холодної плями

Йдеться про регіон на південь від Гренландії, де температура води та повітря залишається нижчою за норму, попри загальне підвищення температури на Землі.

Щоб з'ясувати причини цього явища, науковці проаналізували супутникові спостереження, дані реаналізу атмосфери та інформацію про вміст тепла в океані, починаючи з 1955 року.

До проведення дослідження існували дві основні версії походження холодної плями. Згідно з першою, причиною могло бути скорочення надходження теплих водних мас до регіону. Інша гіпотеза передбачала, що океан у цьому районі просто втрачає більше тепла через поверхню.

Вчені дійшли висновку, що основною причиною охолодження є зменшення надходження тепла через ослаблення Атлантичної меридіональної циркуляції – масштабної системи океанічних течій, яка переносить теплі води з тропічних широт у північну частину Атлантичного океану.

За словами дослідників, саме ця система відіграє ключову роль у регулюванні клімату на значній частині планети.

Ознаки змін у глобальній кліматичній системі

«З огляду на добре встановлене існування критичної точки цирккуляції, а також недавні дослідження, що виявили низку різних «сигналів раннього попередження» про наближення океанічної циркуляції до такої критичної точки, переконливі докази ослаблення циркуляції викликають серйозну занепокоєність у суспільстві та політиці», – заявили автори дослідження.

Науковці наголошують, що поява холодної плями не означає локальне похолодання як окреме явище. Навпаки, вона може бути одним із сигналів масштабних змін у роботі глобальної кліматичної системи.

Що показали результати дослідження

Під час дослідження також з'ясувалося, що втрати тепла з поверхні океану в цьому районі не збільшилися. Це означає, що проблема полягає не у швидшому охолодженні води, а саме у скороченні надходження тепла.

Дослідники звертають увагу, що холодна зона розташована безпосередньо в районі проходження океанічного «конвеєра» водних мас, який формує циркуляцію. Тому зменшення обсягів теплої води, що надходить із тропіків, закономірно призводить до падіння температури у цьому секторі Атлантики.

Вчені також зазначають, що попередні наукові роботи вже фіксували ознаки уповільнення Атлантичної меридіональної циркуляції. Нове дослідження стало одним із найпереконливіших доказів прямого зв'язку між ослабленням цієї течії та формуванням холодної плями.

Атлантична меридіональна циркуляція вважається одним із головних механізмів регулювання клімату на Землі. Її суттєве ослаблення або зупинка можуть вплинути на погодні умови в Європі та Північній Америці, змінити режим опадів і спричинити масштабні кліматичні наслідки в різних регіонах світу.

Нагадаємо, що взимку та навесні цього року Туреччина неодноразово потерпала від різких погодних контрастів. У низці провінцій фіксували сильні снігопади, хуртовини та перекриття гірських доріг, тоді як на середземноморських курортах країни температура повітря вже перевищувала +25°C.