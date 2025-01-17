Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з главою міноборони Італії: що обговорювали

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з главою міноборони Італії: що обговорювали
Володимир Зеленський та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
фото: Офіс президента

Крозетто та Зеленський обговорили зміцнення протиповітряної оборони України та підготовку українських військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто під час його візиту в Україну. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

«Я наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників. Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі», – додав президент.

Нагадаємо, вчора, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Associated Press.

Анонсувалось, що Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Читайте також:

Теги: Італія Володимир Зеленський Україна президент міністр Міноборони торгівля промисловість наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія разом із Францією надали Україні передову систему ППО Samp/T, яка стала важливим елементом у боротьбі з ракетними та повітряними загрозами
Україна планує закупити в Італії системи ППО Samp/T за кошти російських активів
13 сiчня, 02:26
«Ми поцілувались на базі НАТО, і після цього я її кохаю до нестями», – каже Кактус
Офіцер ЗСУ розповів, як знайшов кохання на базі НАТО
11 сiчня, 20:10
У своїх спогадах Моранді зазначав, що знайшов на Буделлі саме ту гармонію, яку шукав усе життя
Помер італійський Робінзон Крузо: він прожив на безлюдному острові 32 роки
11 сiчня, 15:58
Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості
Посилення ППО. Зеленський повідомив про «достатньо серйозні» домовленості
9 сiчня, 23:35
Глава держави також повідомив, що під час засідання питання, чи буде продовжено формат «Рамштайн», не порушувалося
«Дуже хороший результат». Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн»
9 сiчня, 23:06
Зеленський подякував прем’єр-міністерці за позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки
Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі
9 сiчня, 22:48
Минулої середи 75-річний Нетаньяху пройшов обстеження в лікарні «Хадасса» в Єрусалимі
Прем'єр-міністра Ізраїлю буде прооперовано: що сталося
29 грудня, 2024, 03:24
Гвідо Крозетто проведе у Києві низку зустрічей
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва
Вчора, 11:07
Молодь не поспішає ставати пекарями в Італії
Італія скаржиться, що немає кому робити фірмову страву
15 сiчня, 05:11

Політика

Зеленський зустрівся з главою міноборони Італії: що обговорювали
Зеленський зустрівся з главою міноборони Італії: що обговорювали
Зеленський розповів, скільки грошей Британія виділить Україні у 2025 році
Зеленський розповів, скільки грошей Британія виділить Україні у 2025 році
Зеленський розповів, з якими країнами тривають переговори про розміщення миротворців
Зеленський розповів, з якими країнами тривають переговори про розміщення миротворців
Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство (повний текст)
Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство (повний текст)
Рада прийняла законопроєкт про зміни в Бюджетний кодекс: що він передбачає
Рада прийняла законопроєкт про зміни в Бюджетний кодекс: що він передбачає
Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента
Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
101K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
69K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
17K
ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки
14K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua