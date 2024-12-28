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Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)
Які моделі стануть доступнішими для покупців?
фото: depositphotos.com

Топ-5 позашляховиків, на які очікуються великі знижки у 2025 році

Позашляховики коштують недешево. Це повнопривідні авто підвищеної прохідності для експлуатації на шляхах всіх рівнів, а також на бездоріжжі. Експерти прогнозують, що ціни на деякі моделі суттєво знизяться у 2025 році. Видання GoBankingRates оприлюднило список авто, які можуть стати доступнішими у наступному році.

Причини зниження цін

Браян Муді, виконавчий редактор Autotrader, зазначив, що покупці зможуть придбати абсолютно новий автомобіль зі знижкою. Причиною цього може бути переповнений ринок.

«Це один із найбільш продаваних сегментів автомобілів щороку – і автовиробники продовжують додавати нові моделі», – прокоментував Муді.

Згідно з Kelley Blue Book, у жовтні 2024 року середня ціна транзакції нового компактного позашляховика становила 36 739 доларів.

Це майже на 30% менше, ніж у середньому по галузі. Іноді придбати невеликий позашляховик більш вигідно, ніж інші моделі.

Є п'ять моделей позашляховиків, які на думку Лорен Фікс, засновниці Car Coach Reports, на початку наступного року можуть суттєво подешевшати.

Ford Mustang Mach-E

Базова ціна: $39 995

Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото) фото 1
фото: depositphotos.com

Електричний позашляховик Mustang не продавався на тому рівні, на який сподівався Ford.

Фікс наголосила, Ford зменшить ціну на цей позашляховик, щоб вивести основну частину свого асортименту.

«Ford вже знизив ціни на Mustang Mach-E на початку цього року і хоче зробити авто ще доступнішим», – додала фахівчиня.

Volvo XC90

Базова ціна: $57 400

Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото) фото 2
фото: depositphotos.com

Варто звернути увагу на розкішний позашляховик, Volvo XC90, оскільки цього місяця він відчутно подешевшав.

Цей трирядний позашляховик – надійний і безпечний варіант, який продемонструє високий рівень надійності та гідне співвідношення ціни та якості.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Базова ціна: $60 490

Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото) фото 3
фото: Jeep

Причина зниження цін на Jeep Grand Cherokee – дуже низький рівень продажів. Цей автомобіль – розумна покупка, якщо вам потрібен позашляховик, що підключається до електромережі.

Nissan Leaf

Базова ціна: $35 000

Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото) фото 4
фото: depositphotos.com

Ще одним електромобілем, ціна на який може впасти у 2025 році, є Nissan Leaf. Це надійний варіант для тих, хто хоче перейти на повністю електричний спосіб життя.

Однак з прогресом у технології акумуляторів і зростаючою конкуренцією з боку нових електромобілів, старіші моделі Leaf, ймовірно, стануть набагато доступнішими. У зв'язку з тим, що застарілий зарядний пристрій ChaDeMo стає все важче знайти, попит впаде, а це означає, що дилерські центри можуть знизити ціни у 2025 році, щоб перемістити запаси.

Kia Forte

Базова ціна: $23,145

Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото) фото 5
фото: Kia

Kia Forte зайняв собі нішу як бюджетний, надійний седан.

У 2025 році можуть знизитися ціни на моделі з 2022 по 2024 рік, оскільки Kia просувається з новими дизайнами та функціями в останніх ітераціях, а модель 2024 року вже входить до списку найдешевших автомобілів 2024-2025 років за версією Kelley Blue Book.

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Теги: автомобіль позашляховики зниження цін

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