Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода
У неділю стане прохолодніше – +15°C вночі та лише +16°C вдень
фото: glavcom.ua

На вихідні очікується мінлива погода

Найближчими днями температура повітря почне знижуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, у 5 вересня температура вдень становитиме близько +25°C. Однак у неділю стане значно прохолодніше – +15°C вночі та лише +16°C вдень.

Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода фото 1

Похолодання збережеться і на початку наступного тижня. У понеділок температура коливатиметься від +13°C до +19°C, а у вівторок вночі буде близько +12°C, проте вдень повітря почне прогріється до +21°C.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко також додала, що у неділю 6 вересня температура повітря знизиться скрізь в Україні. «Очікується вдень +16, + 22°, дещо тепліше буде у південній частині + 24, + 26°. Дощова погода у неділю охопить практично всю територію України. 5-го, і 6 вересня повсюди в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами», – наголосила вона.

«Погода вихідними днями в Україні очікується мінливою, із стрибками атмосферного тиску, із сильним вітром та похолоданням», – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, незабаром погода помітно зміниться. До країни надійде прохолодніша повітряна маса, яка принесе зниження температури.

Раніше кліматологи спрогнозували, що осінь 2026 року в Україні може відзначитися значними температурними коливаннями. На погоду впливатиме Ель-Ніньйо, який підвищує ймовірність хвиль тепла, хоча його вплив на Україну є опосередкованим.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода Наталка Діденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демонстрація в Києві, організована Українським народним рухом за перебудову на підтримку національного відродження та незалежності, 23 жовтня 1989 року
Як синьо-жовтий зламав комунізм
23 серпня, 18:08
Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру
Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру
6 серпня, 17:16
Ми не повинні відповідати на українофобію полонофобією
Відносини з Польщею. Як відповідати на українофобію
7 серпня, 10:01
Начальник Херсонської міської воєнної адміністрації Ярослав Шанько
Про концтабір, який Оля Полякова ще не бачила
12 серпня, 22:27
По всій зоні відчуження військові готуються до будь-яких несподіванок
Україна укріпила Чорнобиль на випадок нового вторгнення РФ
10 серпня, 05:20
Окрім Києва, Покровський уже побував у прифронтових Слов’янську та Ізюмі
Російський музикант розкрив справжню причину раптового приїзду до Києва
8 серпня, 16:18
Представники Світового конгресу українців пообіцяли посилити роботу щодо захисту українського неба
Зеленський зустрівся з делегацією Світового конгресу українців
25 серпня, 20:30
У Непалі стихія затопила та пошкодила будинки й інфраструктуру
Перша українка, яка підкорила Еверест, пояснила особливість катаклізмів у Непалі
28 серпня, 13:09
Односторінкові рекомендації мають стати обов'язковою частиною підготовки до масових заходів
Мінветеранів і Мінкультури розроблять правила дій під час кризових ситуацій на масових заходах
28 серпня, 14:30

Суспільство

Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз
Флеш закликав українців готуватися до важкої зими: що варто зробити вже зараз
Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода
Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода
Сили оборони спростували заяву росіян про захоплення села на Сумщині
Сили оборони спростували заяву росіян про захоплення села на Сумщині
Дністер міліє: гідрометцентр попередив про катастрофу (відео)
Дністер міліє: гідрометцентр попередив про катастрофу (відео)
Рекордсмен України та морський піхотинець. Згадаймо Богдана Степанюка
Рекордсмен України та морський піхотинець. Згадаймо Богдана Степанюка
Україна відпочине від дощів, туман накриє північ: погода на 4 вересня 2026
Україна відпочине від дощів, туман накриє північ: погода на 4 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
95K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua