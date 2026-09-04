Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода

У неділю стане прохолодніше – +15°C вночі та лише +16°C вдень

На вихідні очікується мінлива погода

Найближчими днями температура повітря почне знижуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, у 5 вересня температура вдень становитиме близько +25°C. Однак у неділю стане значно прохолодніше – +15°C вночі та лише +16°C вдень.

Похолодання збережеться і на початку наступного тижня. У понеділок температура коливатиметься від +13°C до +19°C, а у вівторок вночі буде близько +12°C, проте вдень повітря почне прогріється до +21°C.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко також додала, що у неділю 6 вересня температура повітря знизиться скрізь в Україні. «Очікується вдень +16, + 22°, дещо тепліше буде у південній частині + 24, + 26°. Дощова погода у неділю охопить практично всю територію України. 5-го, і 6 вересня повсюди в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами», – наголосила вона.

«Погода вихідними днями в Україні очікується мінливою, із стрибками атмосферного тиску, із сильним вітром та похолоданням», – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, незабаром погода помітно зміниться. До країни надійде прохолодніша повітряна маса, яка принесе зниження температури.

Раніше кліматологи спрогнозували, що осінь 2026 року в Україні може відзначитися значними температурними коливаннями. На погоду впливатиме Ель-Ніньйо, який підвищує ймовірність хвиль тепла, хоча його вплив на Україну є опосередкованим.