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В перший осінній день в Україні до 28°, місцями дощитиме: погода на 1 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В перший осінній день в Україні до 28°, місцями дощитиме: погода на 1 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
колаж: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 26°-28° тепла

Сьогодні, 1 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, на сході країни 9-14, вдень 23-28°.

Прогноз погоди на 1 вересня
Прогноз погоди на 1 вересня
Укргідрометцентр

У вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність. По області очікуюються короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. У столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

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