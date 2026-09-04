Україна відпочине від дощів, туман накриє північ: погода на 4 вересня 2026

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 25° тепла

У п'ятницю, 4 вересня, більшість регіонів України проведе день без опадів – поле підвищеного тиску нарешті дає перепочинок після кількох дощових днів. Лише на північному заході та Київщині вдень можливий невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Сьогодні поле дещо підвищеного тиску визначатиме погоду без опадів у більшості областей – лише у північно-західній частині атмосферний фронт із заходу вдень спричинить місцями невеликий дощ. На висотах над більшою частиною України зберігається прохолодна повітряна маса, і лише на півдні та південному сході – відчутно тепліша. Вночі та вранці туман накриє північні, більшість західних та центральних областей – типова вереснева картина. Вітер переважно південно-західний, 5–10 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 8–14°, на півдні та південному сході 14–19°; вдень 22–27°, на південному сході до 30°, у західних областях 18–23°.

У п'ятницю, 4 вересня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, по Київській області вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 9–14°, вдень 22–27°; у Києві вночі 12–14°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, вчора дощі та грози охопили більшу частину України – вересень із перших днів дає зрозуміти, що літо відступає. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 31 серпня – 6 вересня 2026 року.